Celebra Iglesia este domingo manifestación de Jesucristo como Salvador de toda la humanidad

Al celebrar este domingo la manifestación de Jesucristo como Salvador de toda la humanidad, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras, expresó que todos los hombres y mujeres pueden salvarse por la obra de Cristo si viven adecuada y rectamente tratando de vivir su existencia con fecundidad, rectitud y fraternidad.

“Estamos en el primer domingo del nuevo año 2026 y celebrando con toda la Iglesia la manifestación de nuestro Señor Jesucristo como Salvador de toda la humanidad, la llamada festividad de la Epifanía del Señor estamos celebrando el día de hoy”, manifestó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras.

“Y celebramos que es universal que es para todos, Cristo es Salvador para todos los hombres y mujeres de todas las épocas, de todos los pueblos, de todas las etnias, de todas las culturas y la salvación está disponible para todos y todos los hombres y mujeres pueden salvarse por la obra de Cristo si viven adecuada y rectamente tratando de vivir su existencia con fecundidad y con rectitud y con fraternidad”.

En su mensaje ante decenas de feligreses, religiosos y religiosas en la misa de las 9:00 horas de este domingo en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en este puerto, agregó que lo anterior es lo hermoso de la salvación de Cristo.

“Para nosotros debemos tener la actitud de los Reyes Magos que estaban en movimiento, que estaban en dinámica buscando la verdad, buscando la luz, alejados de la tinieblas y por eso encontraron al Señor, así debemos ser todos nosotros, estar en una actitud activa alimentándonos del Evangelio de Cristo y tratando de vivirlo en la práctica en la vida cotidiana”, continuó en la misa donde recordó que el próximo 6 de enero se celebra el Día de los Reyes Magos y el Día de las Enfermeras y de los Enfermeros.

“Por eso es importante la escucha de la palabra de Dios que hacemos de manera sacramental y litúrgica todos los domingos, pero que podemos hacer en nuestra casa tomando la sagrada Escritura o llevándose su hojita dominical y releyendo las lecturas en su casa”.

Entre otros puntos, manifestó que se debe buscar a Jesús y se le va encontrar de manera muy especial en el Evangelio y la palabra de Dios invita a no tener la actitud de Herodes que era muy contraria a la de los magos porque los magos parece que tenían generosidad y llevaban sus presentes ante el Señor: oro, incienso y mirra, en cambio Herodes sólo pensaba en su egoísmo, en su conveniencia y no le importaba nadie y estaba dispuesto a todo con tal de salvaguardar su comodidad y su conveniencia y eso es lo que se debe evitar.

El Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa, dijo que este 2026 se debe evitar el egoísmo, evitar alimentar el egoísmo y no dejarse conducir por él, sino por el contrario hacer que resurja en cada persona la generosidad.

“En la medida de las posibilidades se es generoso no sólo con los bienes materiales o el dinero, sino generosos con su actitud positiva, con su comprensión, con su tolerancia, con su buena voluntad, con su tiempo”, recalcó.

“Le pedimos pues al Señor que Él sea a lo largo del año 2026 verdaderamente la luz que nos alumbre en nuestros pasos”.