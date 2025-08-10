$!Celebra La Noria 7 años de su tianguis gastronómico y artesanal

Este tianguis, el cual se realiza domingo tras domingo en este “Pueblo Señorial”, atrae cada semana a cientos de visitantes, quienes acuden a consumir los productos tradicionales y artesanías que elaboran los propios noreños y los exponen en dicho evento.

MAZATLÁN._ Con el objetivo de impulsar la economía y el desarrollo de la zona rural de Mazatlán, el Gobierno municipal formó parte de la celebración del séptimo aniversario del tradicional tianguis gastronómico y artesanal “La Noria, mi pueblo querido”.

Alí René Zamudio Garza, Secretario de Desarrollo Económico y Turismo de Mazatlán, acudió en representación de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y reconoció el trabajo que realizan los emprendedores de La Noria, resaltando también que uno de los objetivos que la Presidenta Municipal tiene en su agenda es proyectar a la zona rural, siendo uno de los principales atractivos con los que el puerto cuenta.

En el evento, se reconoció a los emprendedores que iniciaron con este tianguis y que se han mantenido participando durante estos siete años, aguantando las altas y las bajas.

Estuvieron también presentes Celia Jáuregui Ibarra, subsecretaria de Turismo en Sinaloa; Carlos Salas Marchen, presidente del Comité Ciudadano de La Noria; así como integrantes.