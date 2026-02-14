$!Celebra Mazatlán su Carnaval coronando a su Reina, Anahí I

El Carnaval de Mazatlán celebró este sábado uno de sus principales eventos dentro de las celebraciones: la coronación de su Reina, Anahí I. La joven Anahí Esparza, quien este año obtuvo el título, recibió los atributos reales en una ceremonia programada en el Estadio Teodoro Mariscal.

Con música de tambora y coreografías típicas mexicanas, bailadas por integrantes del Ballet de Folclor de Cultura, dio la coronación de la máxima representante de la fiesta del puerto. Posteriormente, Eleonora Aguilar, Reina homenajeada por su 50 aniversario, llegó al escenario al ritmo de “Noches de Mazatlán” para recibir su distinción.

La Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios, quien cumple su 25 aniversario como Reina de la máxima fiesta del puerto, no subió al escenario para recibir su galardón, ya que previo a la coronación aclaró que acudía al evento solo como Mandataria del municipio. El ambiente continúo sobre el escenario con melodías como “Cinco de Chicles” y “La Esterofónica”, con las que desfilaron las embajadoras de la belleza, quienes este lunes participarán en el certamen Reina Internacional del Pacífico 2026.









“El Sinaloense” se dejó escuchar para dar paso a las Princesas Reales, Andrea García, Joanna García, Marbella Medina y Marbella Rivera. Representando una brillante gaviota de grandes alas, arribó al escenario Anahí I, al ritmo del “Corrido de Mazatlán”.

La nueva monarca del Carnaval recibió sus atributos reales de manos de Eneyda Rocha, presidenta del DIF Sinaloa; y la Alcaldesa Estrella Palacios, al momento que se dejaron ver en el cielo porteño los fuegos artificiales, al ser coronada la reina de “Arriba la Tambora”.





El espectáculo

Como parte de la coronación de Anahí I, el Teodoro Mariscal, que durante la tarde se llenó poco a poco desde el graderío hasta la zona VIP, será testigo del espectáculo de la cantante Yuridia. La ex alumna del reality show La Academia promete poner a cantar a todos con su extenso repertorio musical, como una de las voces más emblemáticas de México.







Yuridia le cantará a la máxima Reina del Carnaval en un concierto cargado de emoción, interpretando sus grandes éxitos y su repertorio de la gira “Sin Llorar Tour 2026”. Este sábado también está programada la Quema del Mal Humor, que este año se ha designado a Nawat Itsaragrisil, el coordinador de Miss Universo en Tailandia, quien generó polémica por un enfrentamiento con la representante mexicana y ganadora del certamen, Fátima Bosch. Y antes de la medianoche, Olas Altas retumbará con la recreación de la defensa del puerto de Mazatlán ante la intervención francesa con el Combate Naval.