$!Celebra My-Lai Quintero a más de 180 madres de Mazatlán y comunidades

A través de un comunicado, se informó que la convivencia, organizada especialmente para reconocer el amor, esfuerzo y dedicación de las mamás, estuvo llena de música, regalos, comida, pastel y momentos de diversión para las asistentes.

MAZATLÁN._ Más de 180 mujeres de Mazatlán y comunidades cercanas fueron celebradas por My-Lai Quintero Beltrán, regidora de Movimiento Ciudadano y presidenta del partido en Mazatlán, con motivo del Día de las Madres.

Durante el festejo, la regidora expresó que las madres representan el corazón de las familias y son ejemplo diario de lucha, amor y fortaleza, por lo que consideró importante brindarles un espacio donde pudieran sentirse valoradas, consentidas y reconocidas.

“Las mamás merecen todo nuestro respeto y admiración. Muchas veces son quienes sostienen el hogar, quienes nunca se rinden y quienes siempre están para los demás. Esta celebración fue hecha con mucho cariño para recordarles lo importantes que son para nuestra sociedad”, compartió.

Las asistentes agradecieron el gesto y disfrutaron de un ambiente familiar en el que no faltaron las sonrisas, los abrazos y las muestras de afecto.