$!Celebra Obispo de Mazatlán 30 años de su ordenación

El Obispo de la Diócesis de Mazatlán Mario Espinoza Contreras celebró sus 30 años de ordenación con cánticos, la compañía de sacerdotes y los feligreses que llenaron la Catedral de la Inmaculada Concepción. En su mensaje se dijo orgulloso de sus 21 años al frente de la Diócesis que le ha permitido estar en contacto directo con las comunidades celebrando la eucaristía y constatar la gran fe y participación de los habitantes en Sinaloa. “El contacto con las comunidades. Celebrar la sagrada Eucaristía en las distintas parroquias y rectorías es una alegría muy íntima, muy grande. Porque uno contempla la gran fe de las personas. Y al mismo tiempo participa de su activa vivencia y experiencia. Porque una de las realidades hermosas que yo he vivido en estos 21 años en el sur de Sinaloa es la celebración eucarística en las comunidades. Precisamente por la participación tan activa, con tanta apertura y con tanta unción”, relató.





Sobre el tema, el Obispo llamó a los sacerdotes a conservar esta tradición del cuidado de los feligresía en las comunidades llevando la eucaristía. “Le ruego a Dios Nuestro Señor que esta participación se conserve y se acreciente. Con el cuidado de los párrocos, de los vicarios y de los rectores. Porque es una de las riquezas del sur de Sinaloa. Hermosa la celebración eucarística, y hay que potenciarla y cuidarla. Y eso es una de las grandes alegrías de un servidor”.





Monseñor Espinosa Contreras suma 63 años de sacerdocio y 30 de Obispado, por lo cual se dijo un servidor agradecido, tras haber iniciado su formación en el seminario de la ciudad de Tepic, Nayarit, a los 11 años y a los 23 ordenado sacerdote el 14 de julio de 1973. En la eucaristía de este miércoles ordenó al nuevo presbítero el seminarista de la parroquia de San Juan Pablo II, de Escuinapa, Germán Ildefonso Fausto Bustamante, quien disfrutó de emotiva ceremonia estuvo acompañado por sus padres y hermanos.



