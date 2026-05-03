$!Celebra Parroquia de ‘Nuestra Señora de Fátima’ emotiva misa de exaltación a la Santa Cruz

En el marco del 20 aniversario del Santo Cristo de la Montuosa y del Día de la Santa Cruz, la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima vivió una jornada llena de fe y tradición este domingo, al celebrar una emotiva misa de exaltación a la Santa Cruz.
La eucaristía, oficiada por el Padre José Luis González, se llevó a cabo en el Santuario Santa María de América, el cual lució completamente lleno de feligreses que se dieron cita para participar en esta significativa celebración religiosa.
Entre los asistentes destacaron albañiles y trabajadores de la construcción, quienes después de su festejo el día sábado, acudieron hoy con devoción para agradecer a Dios por su protección en sus labores diarias, además de pasar al frente del altar para recibir la bendición de sus cruces.
Durante su sermón, el sacerdote hizo un llamado a los presentes a enfrentar las adversidades con fe, manteniendo la paz interior en todo momento. Asimismo, dirigió un mensaje especial a los niños, exhortándolos a vivir la vida sin temor y con plena confianza en Dios.
“En esta misa de exaltación en la Santa Cruz, debemos recordar que si alguna vez nos sentimos en silencio y soledad, acérquense a la parroquia, para que vean al Cristo; él siempre va a estar en nosotros y con Jesús en nuestros corazones, siempre va a velar y dar protección a todos”, expresó el Padre González.
Cabe mencionar que el Santo Cristo de la Montuosa, venerado desde hace más de dos décadas, ha sido considerado por los vecinos como un símbolo de apoyo espiritual en momentos difíciles y una fuente constante de esperanza.
Las actividades continuarán este lunes con la primera procesión por las calles de la colonia, programada a las 17:00 horas, en la que los devotos participarán en el rezo del Rosario y posteriormente en la celebración de la misa, como parte de los festejos patronales.