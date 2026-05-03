$!Celebra Parroquia de ‘Nuestra Señora de Fátima’ emotiva misa de exaltación a la Santa Cruz

En el marco del 20 aniversario del Santo Cristo de la Montuosa y del Día de la Santa Cruz, la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima vivió una jornada llena de fe y tradición este domingo, al celebrar una emotiva misa de exaltación a la Santa Cruz.

La eucaristía, oficiada por el Padre José Luis González, se llevó a cabo en el Santuario Santa María de América, el cual lució completamente lleno de feligreses que se dieron cita para participar en esta significativa celebración religiosa.

Entre los asistentes destacaron albañiles y trabajadores de la construcción, quienes después de su festejo el día sábado, acudieron hoy con devoción para agradecer a Dios por su protección en sus labores diarias, además de pasar al frente del altar para recibir la bendición de sus cruces.