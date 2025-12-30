Celebra Regidora Maribel Chollet incremento en seguridad en Presupuesto de Egresos 2026 para Mazatlán

La Regidora y presidenta del PRI en Mazatlán, Maribel Chollet Morán, celebró el incremento de recursos para seguridad en el Presupuesto de Egresos 2026 para el Municipio de Mazatlán, mientras que el Regidor panista Felipe Parada Valdivia dijo que este consenso no es un cheque en blanco y estarán vigilantes que cada peso que se gaste se traduzca en beneficios para la ciudadanía.

“Yo espero que este Presupuesto de Egresos 2026 cumpla y satisfaga con las necesidades más apremiantes que tienen que ver con seguridad, yo celebro que tenga un incremento el rubro de seguridad porque es una imperante necesidad que los y las policías municipales anden en buenas patrullas, traigan un buen equipamiento táctico porque están en exposición constante al fuego en las calles y ellos no pueden salir con balas de goma ni con chalecos de papel”, enfatizó la presidenta del Partido Revolucionario Institucional en Mazatlán, Chollet Morán.

“Yo celebro que se haya considerado un presupuesto que por lo menos satisfaga que tengan un uniforme, unas botas, un chaleco y el equipo suficiente y necesario para salir a dar la labor de prevención para todos los que en Mazatlán habitamos, pero también hay obras que no pueden dejar de ser una gran prioridad y son la obra pública, la obra de pavimentación que le genera calidad de vida a cada uno de los habitantes”.

Agregó que por cada metro de pavimento que le llega a una colonia o comunidad se está dando una mejor calidad de vida a los ciudadanos, además es importante tener una ciudad iluminada porque por cada lámpara apagada se va encontrar un foco que se convierte en caldo de cultivo para la delincuencia.

Además dijo que celebra que en materia de salud también se tenga en consideración haber hecho una importante distribución presupuestal para que no falte el medicamento para todos los derechohabientes del Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez”.

“Pero también creo importante y destacar que dentro de estos importantes rubros que aquí se han mencionado haya temas de carácter social que son programas que de ninguna manera, jamás, jamás el Partido Revolucionario Institucional los ha desamparado, siempre hemos acompañado en políticas públicas que el gran beneficio que otorgue a las familias de mayor vulnerabilidad se geste a través de los programas sociales y siempre hemos acompañado y yo celebro hoy que también vengan considerado”, reiteró.

En su intervención en la sesión extraordinaria de Cabildo 26 que se realizó al mediodía de este martes donde se aprobó por unanimidad el Presupuesto de Egresos 2026 para el Municipio de Mazatlán por 3 mil 473 millones 855 mil 186 pesos, recordó que ha sido insistentemente enfática es que los principales rubros en los que Mazatlán requiere y necesita priorizar el ejercicio presupuestal tiene que ver también con asumir una responsabilidad política y social.

“Creo que es importante siempre apostar y hacer votos porque nos vaya bien a las y los mazatlecos y este es el espacio en el que tenemos que accionar el cómo deliberar en el orden de prioridades los rubros y conceptos en los que hay que darle enfoque de carácter social a nuestro ejercicio que lamentablemente todos conocemos las condiciones por las que está pasando nuestro municipio, nuestro estado y nuestro país”, continuó Chollet Morán.

“Y que también hay que decirlo, es una carta de intención, es una carta de buenas intenciones, los recursos nunca son suficientes, nos quedamos por abajo hasta el día y al corte de hoy de la captación que habíamos proyectado para el año pasado (2025), sin duda alguna el día a día es una cotidianeidad de esfuerzos a los que se vienen enfrentando las finanzas en el estado de Sinaloa”.

Por su parte el Regidor por el Partido Acción Nacional, Felipe Parada Valdivia, expresó en la misma sesión extraordinaria que Mazatlán atraviesa una realidad que ha sido reconocida por distintos sectores económicos y productivos de la ciudad, circunstancia que obliga a actuar con responsabilidad y con visión social.

“Por ello celebro que en este Cabildo hayamos logrado construir consensos para priorizar dentro del Presupuesto de Egresos que hoy estamos por aprobar la atención de los temas que más le urgen a Mazatlán, uno de ellos es la seguridad, destinando mayores recursos para patrullas, armamento, municiones, uniformes y de manera muy importante una nivelación salarial para nuestras y nuestros elementos policiacos reconociendo así la labor que diariamente realizan en beneficio de los mazatlecos”, continuó Parada Baldivia.

“Asimismo se prioriza el rubro de obra pública que permitirá dignificar y fortalecer la calidad de vida de quienes hoy requieren servicios básicos como pavimentación, agua potable y drenaje, de igual manera se pone especial énfasis en el área de salud, ya que se trata de un derecho fundamental y es indispensable garantizar el abasto de medicamentos en nuestro Hospital Municipal”.

Recalcó que existen otros rubros igualmente relevantes que forman parte de este Presupuesto y que contribuirán en el bienestar de las y los mazatlecos.

“Sin embargo, este consenso no debe entenderse ni confundirse como un cheque en blanco, desde este espacio seremos vigilantes de que el Presupuesto se ejerza y se aplique con responsabilidad, transparencia y honestidad, es nuestra obligación asegurarnos de que cada peso que se gaste se traduzca en beneficios reales para la ciudadanía”, subrayó el Regidor Parada Valdivia.