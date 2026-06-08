Celebra Regidora rechazo de los pobladores al relleno sanitario en el Habal, al sur de Mazatlán

Este lunes, celebró la Regidora Maribel Chollet el rechazo de los pobladores a construir el relleno sanitario en el Habal, al sur de Mazatlán.

“No hay adquisición porque no había estudios del proyecto que no cuenta con los mínimos requisitos”, insistió la regidora Maribel Chollet a los habitantes de las comunidades de la sindicatura del Habal, luego de ser informados por la Presidenta Municipal Estrella Palacios de que se cancelaba la sesión donde buscaban aprobar la compra de 200 hectáreas de terrenos para instalar el citado relleno sanitario.

“El negocio se cayó. No hay adquisición. Claro que no, no había estudios solo un dictamen tramposo, en la primera parte, en el punto número uno, hablan de un compromiso de compraventa, pero en el resolutivo hablan de adquisición. Fallas técnicas de origen para que este dictamen no pasara”.

Hablaron de que había un dictamen de Sebides, a lo que Chollet aclaró que esa dependencia estatal no puede emitirlo.

“Lo único que hace es emitir una opinión técnica, no dar factibilidad, es una opinión técnica. Bajo esa opinión técnica estaban sustentando la del compromiso de compra”, aclaró.

La edil argumentó en entrevista que es un proyecto que lo querían aprobar en ‘Frast Track’.

“La semana pasada estaba programado para que a las 8 de la mañana del día viernes se llevara a cabo la sesión extraordinaria. Hubo quienes nos estuvimos oponiendo y este es el resultado, la gente dice no, no puedes pasar por encima de la gente, no puedes atropellar bajo ninguna circunstancia en un mayoriteo que lo único que es perjudicial para la zona en potencia de desarrollo. Una zona que es mixta, es habitacional, pero es de gran productividad, es industrial, está teniendo un impacto hacia el turismo. ¿Cómo es posible que se tuviera una visión tan corta?”, reprochó.

Y agregó, que los negocios bajo el agua así se manejan, y que debe escarbarse quienes son los propietarios de los terrenos.

“Así se disfrazan a veces las cosas que tienen otras intenciones de fondo. Había negocio. Pues es más que obvio, busquen el árbol genealógico de quiénes son los dueños de esos terrenos”.

Pero, ante el temor de los más de 6 mil pobladores de lugares como del Potrero de Carrasco, El Limón, Los Zapotes, La Palma Sola, Puerta de Canoas los Limones y de El Habal, porque podrían resultar afectados en la contaminación de sus mantos acuíferos y plusvalía para los negocios.

“Ellos son los que mandan, ellos son los que viven y conviven. Se imaginan ustedes los mantos freáticos que van y conducen todos esos desechos hacia el mar, pero también hacia los arroyos y bebederos donde hay ganado. La sola intención era descabellada”.

Y denunció que a pesar de que el pasado domingo por la noche se amedrentó a los comisarios para que no asistieran a la manifestación de este lunes, la población acudió.

“Se amedrentó a síndicos, a líderes que eran visibles, que estaban detrás de esta convocatoria, se les fue a tratar de intimidar, se ofende, se atropella una y otra vez al ciudadano. Este tema ya había sucedido en el 2024, no previeron que era el mismo escenario. Quisieron sorprender, lo repito, quisieron sorprender en una sesión que el jueves ya se había concluido lista prácticamente, porque el dictamen le faltaba una firma de la regidora Fabiola Torres que no firmó el dictamen”.

El resto de los integrantes del grupo de concertación política, todos ya habían avalado la compra, abundó, y ya contaban con una mayoría para sacar adelante el día de hoy la sesión.

Pero, la voz del pueblo para el rechazo al relleno sanitario cerca de El Habal, se mantendrá, así que tendrán que buscar otras opciones que no afecten a zonas habitadas.

Finalmente, la regidora habló de que en la reunión de concertación política realizada media hora antes de la sesión, donde acordaron suspender la compra del terreno en la zona de El Habal, hablaron de 17 terrenos que están revisando para el relleno sanitario, de los que dijo desconocer.

Pero, también, les dijeron a los pobladores que ahí buscaban hacer unas cabañas turísticas y que por eso vieron máquinas en los terrenos, hecho que les molestó aún más porque ven algo engañoso.

Así que reiteró que los pobladores no van a permitir nada que genere afectaciones.

“Las cabañas nos benefician, pero el relleno sanitario no”.

“Bienvenida la inversión, bienvenido el verdadero bienestar para la gente, pero no a costa de afectar y de impactar toda una zona. El solo hecho de aprobar ese proyecto te dice que ya quién va a querer ser vecino de un relleno sanitario”, agregó.

“Nos creen que somos unos ignorantes que porque el gobierno lo pide, que se haga, que se va a hacer y que nos están lavando el cerebro, creen que con eso se va a aceptar. Por eso es que se estaban adelantando al plan, pero no”, citó una de las personas preocupadas porque quieran más adelante seguir con este proyecto.