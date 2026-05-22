$!Celebra SITEM a docentes del sur de Sinaloa con actividades deportivas y culturales

MAZATLÁN._ El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México organizó este viernes en Mazatlán una convivencia deportiva y cultural con motivo del Día del Maestro, para celebrar a los docentes del sur de Sinaloa.
El organismo gremial, a traves del Comité Regional de la Zona Sur, festejó con actividades encabezadas por el secretario general de SITEM Sinaloa, Manuel de Jesús Barrón Gámez]; y el coordinador de la región Sur, Eduardo Salazar Hernández.
En el encuentro amistoso, maestros, personal administrativo y de apoyo de Educación Básica, y familias demostraron sus habilidades y talentos artísticos y deportivos.
Las actividades deportivas se desarrollaron en el club de la colonia Juárez con un torneo de voleibol y de ajedrez, así como muestras de talento en el Museo de Arte, donde disfrutaron de convivencia y armonía.
El SITEM es la principal organización gremial alternativa al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Su objetivo principal, se señala, es brindar a los docentes una representación justa, alejada de las prácticas sindicales tradicionales, ofreciendo asesoría y capacitación continua a través de su Instituto de Capacitación e Investigación del Magisterio.
Además, este sindicato ya suma más de 3 mil afiliados en Sinaloa.