$!Celebra SITEM a docentes del sur de Sinaloa con actividades deportivas y culturales

MAZATLÁN._ El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México organizó este viernes en Mazatlán una convivencia deportiva y cultural con motivo del Día del Maestro, para celebrar a los docentes del sur de Sinaloa. El organismo gremial, a traves del Comité Regional de la Zona Sur, festejó con actividades encabezadas por el secretario general de SITEM Sinaloa, Manuel de Jesús Barrón Gámez]; y el coordinador de la región Sur, Eduardo Salazar Hernández.





En el encuentro amistoso, maestros, personal administrativo y de apoyo de Educación Básica, y familias demostraron sus habilidades y talentos artísticos y deportivos. Las actividades deportivas se desarrollaron en el club de la colonia Juárez con un torneo de voleibol y de ajedrez, así como muestras de talento en el Museo de Arte, donde disfrutaron de convivencia y armonía.



