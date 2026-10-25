$!Celebra Stasam 48 años de lucha sindical

Con un reconocimiento a la trayectoria de sus trabajadores y a las luchas que han permitido consolidar sus derechos laborales, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán (Stasam) celebró su 48 aniversario. La celebración tuvo lugar en el Centro de Convenciones, y asistieron autoridades municipales, representantes sindicales e invitados especiales. Durante la celebración, la secretaria general del Stasam, Laura Tirado Aguilar, destacó la importancia de mantener la unidad entre los trabajadores y las autoridades municipales para continuar avanzando en la defensa de sus conquistas laborales, al tiempo que envió un mensaje a la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez para reiterar la disposición del sindicato de seguir trabajando en equipo. “Dígale que seguiremos caminando en equipo”, expresó Tirado Aguilar al dirigirse al secretario del Ayuntamiento, Abraham Ávalos Osuna, y a los regidores presentes, a quienes agradeció el respaldo brindado a los trabajadores en momentos difíciles.





La dirigente sindical señaló que la relación con el Gobierno municipal debe mantenerse en un marco de colaboración, con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, sin dejar de atender las necesidades de quienes diariamente realizan labores en beneficio de Mazatlán y sus comunidades. “Lo único que queremos es hacer equipo, darle el servicio a la comunidad con las herramientas necesarias, pero que no descuide nuestra salud”, manifestó, al insistir en la importancia de garantizar condiciones adecuadas para el desempeño de las actividades laborales. Tirado Aguilar recordó que los 48 años de historia del sindicato son resultado de las luchas de quienes lo antecedieron y de la participación de sus integrantes, por lo que llamó a las nuevas generaciones a preservar los derechos alcanzados.



