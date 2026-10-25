$!Celebra Stasam 48 años de lucha sindical

Con un reconocimiento a la trayectoria de sus trabajadores y a las luchas que han permitido consolidar sus derechos laborales, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán (Stasam) celebró su 48 aniversario.
La celebración tuvo lugar en el Centro de Convenciones, y asistieron autoridades municipales, representantes sindicales e invitados especiales.
Durante la celebración, la secretaria general del Stasam, Laura Tirado Aguilar, destacó la importancia de mantener la unidad entre los trabajadores y las autoridades municipales para continuar avanzando en la defensa de sus conquistas laborales, al tiempo que envió un mensaje a la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez para reiterar la disposición del sindicato de seguir trabajando en equipo.
“Dígale que seguiremos caminando en equipo”, expresó Tirado Aguilar al dirigirse al secretario del Ayuntamiento, Abraham Ávalos Osuna, y a los regidores presentes, a quienes agradeció el respaldo brindado a los trabajadores en momentos difíciles.
La dirigente sindical señaló que la relación con el Gobierno municipal debe mantenerse en un marco de colaboración, con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, sin dejar de atender las necesidades de quienes diariamente realizan labores en beneficio de Mazatlán y sus comunidades.
“Lo único que queremos es hacer equipo, darle el servicio a la comunidad con las herramientas necesarias, pero que no descuide nuestra salud”, manifestó, al insistir en la importancia de garantizar condiciones adecuadas para el desempeño de las actividades laborales.
Tirado Aguilar recordó que los 48 años de historia del sindicato son resultado de las luchas de quienes lo antecedieron y de la participación de sus integrantes, por lo que llamó a las nuevas generaciones a preservar los derechos alcanzados.
“Mientras esté aquí al frente lo cuidaré con mucho celo, nada para atrás, todo para adelante; conservar, pero para poder conservar se necesita caminar unidos”, expresó.
Asimismo, reconoció el legado de Ramón Partida Sandoval, conocido como “El Monkey”, a quien identificó como uno de los dirigentes que contribuyeron a la construcción de la organización sindical y cuya labor, dijo, continúa beneficiando a los trabajadores y sus familias.
Durante el acto también se escuchó el mensaje de Armando Cobián, representante de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), quien destacó el papel de los agremiados en el funcionamiento del Gobierno municipal.
“Ustedes son la fuerza que mueve al Ayuntamiento, que su trabajo importa y merece respeto”, expresó, al señalar que la conmemoración debía ser motivo de orgullo por lo construido a lo largo de casi cinco décadas.
Por su parte, Abraham Ávalos Osuna, secretario del Ayuntamiento, felicitó a los integrantes del Stasam por su aniversario y expresó sus deseos de que la organización continúe sumando años de trabajo.
“Que sean muchos más años de trabajo”, dijo durante su intervención.
Como parte del programa, se proyectó un video con mensajes de distintas personas sobre lo que representa el Stasam, en el que destacaron conceptos como unión, oportunidad, convivencia, trabajo y responsabilidad.
En la celebración también estuvieron presentes los regidores Felipe Parada, Milay Quintero, Wendy Barajas y Martín Ochoa, además de representantes de organizaciones sindicales de otras ciudades, ex dirigentes del Stasam e invitados especiales.
La conmemoración reunió a trabajadores y sus familias para recordar la historia de la organización y refrendar el compromiso de mantener la unidad sindical, así como la defensa de los derechos laborales y la colaboración con las autoridades municipales.