$!Celebran a la Virgen de la Inmaculada Concepción, Patrona de Mazatlán

El Obispo recordó que un 8 de diciembre de 1971 Monseñor Eduardo Arrieta recibió el orden sacerdotal y trabajó en el Seminario como Ecónomo durante 3 años y 47 años más en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, 10 años fue Vicario Parroquial y Capellán de Catedral y en la sede vacante tras la muerte del Señor Miguel García Franco, primer Obispo de Mazatlán el Administrador Apostólico lo nombró Tesorero Diocesano y continuó en Catedral.

“Y 3 años después ya don Rafael Barraza Sánchez (Segundo Obispo de Mazatlán) lo hizo su secretario canciller y fue un fiel acompañante de don Rafael todo el Episcopado y yo tuve, he tenido la fortuna y la gracia de contar con su excelente colaboración, ha sido un excelente colaborador, muy disponible, muy entregado, él nunca dice no puedo o no sé, no puedo”, continuó Monseñor Espinosa Contreras.

“Lo que uno le decía o le dice lo hace con una puntualidad bien, yo le dije a él en este día que él ha sido una bendición para don Rafael Barraza Sánchez y para un servidor, una colaboración extraordinaria, Dios siempre nos da a los obispos unos colaboradores muy fieles en los cuales unos se apoya y Monseñor Arrieta lo ha sido para los obispos de Mazatlán”.

Por ello dijo que se bendice al Señor, a Monseñor Arrieta Quiñónez se le felicita y se pide para que persevere hasta el último día que el Señor le dé con fidelidad y orando por todos.