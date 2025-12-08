$!Celebran a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción en la Catedral de Mazatlán

Que en la humanidad se haga el Reino de Dios que es de fraternidad, de amor y de justicia, pidió el Obispo Mario Espinosa Contreras al oficiar la misa solemne para celebrar a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción a quien también le cantaron Las Mañanitas y los decenas de fieles presenciaron la quema de un castillo de fuegos pirotécnicos con la imagen de la Patrona de la Diócesis de Mazatlán y de la Catedral de este puerto. En la misa celebrada a las 18:00 horas de este lunes en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, Monseñor Espinosa Contreras, Obispo de la Diócesis de Mazatlán, recordó que Dios tenía un Plan Original de fraternidad para los seres humanos, pero fue afectado por los pecados de Adán y Eva y de Caín que cometió incluso homicidio o fratricidio al matar a su hermano, pero el Señor quiso restaurar un mundo nuevo.









“Pero para que fuera realidad ese mundo nuevo en la historia de la salvación el Señor llamó a María para que se pudiera encarnar el Verbo Eterno de Dios y ella quiso cooperar y se manifestó de esclava del Señor que todos los días de su vida quería cumplir la voluntad de Dios y ese es el gran mensaje que nos deja María: siempre su propia persona, todos los días cumpliendo la voluntad de Dios y haciendo lo posible para que se establezca la armonía, la estabilidad, las buenas relaciones, la responsabilidad, el plano originario de Dios”, añadió Monseñor Espinosa Contreras. “Y es la madre de nuestro Salvador, de nuestro Redentor que nos está invitando que también nosotros nos asociemos con Cristo Redentor viviendo su evangelio, viviendo su buena noticia, su buena nueva de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos y de esa manera en nuestras casas podrá haber más armonía y en nuestras propias personas podrá haber más armonía y con nuestros vecinos puede haber más armonía”.









Ante decenas de feligreses, así como sacerdotes, religiosas e integrantes del Seminario Diocesano de Mazatlán, agregó que ojalá cada uno de los seres humanos dé su aporte personal para ese mundo de los cielos nuevos y de la tierra nueva que es al que incita Jesucristo y que estén alejados de usar mal la libertad para no caer como Adán y Eva en el pecado, ni como Caín hasta el pecado gravísimo del homicidio, de un fratricidio de matar a su propio hermano. “Sino por el contrario, seamos como María, seamos como Cristo que siempre buscan la voluntad del Padre y que se realice entre nosotros el Reino de Dios que es reino de fraternidad, de amor y de justicia, así de lo pedimos a Dios nuestro Señor”, continuó en la celebración solemne por el día de la Patrona de la Diócesis de Mazatlán desde su creación hace 67 años y de la Catedral de este puerto.









Ahí el rector de la Catedral, padre Adán Pazos Sánchez, agradeció a los sacerdotes presentes que participaron en el novenario de la celebración de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción organizando peregrinaciones y por su presencia en la celebración solemne de la tarde noche de este lunes. Poco después de las 23:00 horas del 7 del presente mes el mariachi Continental cantó Las Mañanitas a la Virgen de la Inmaculada Concepción y lo hizo también la mañana de este lunes, momentos antes de la misa de las 7:30 horas, donde Monseñor Eduardo Arrieta agradeció por sus 54 años de ordenación sacerdotal.







