“Aquí en Cáritas estamos practicando, tratando de poner el práctica esta sentencia, hasta más, de dar a los demás hasta que nos duela, cada uno de ustedes son una continuación, son el motivo que nos mueve a dar, pero además son también el instrumento que nos ayuda a realizar esa tarea, esa encomienda”, recalcó el padre Rafael Martínez.

“Cómo no entonces apreciar, cómo no agradecer por ejemplo a un ingeniero Guillermo Trewartha, perdone que lo mencione, pero yo me sentiría mal de no decir gracias por su apoyo”.

Además del apoyo que ya ha brindado, recordó, el ahora ex presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Mazatlán está haciendo el estacionamiento de Cáritas ubicado en la Colonia Francisco Villa, expresó el padre Rafael Martínez, entre otros agradecimientos a personas que apoyan a dicha institución.

Por su parte la profesora Griselda Zamudio, actual presidenta de Cáritas Mazatlán I.A.P., manifestó que 35 años de dicen fácil, pero es un largo camino, mucho trabajo, mucha dedicación de todos los voluntarios, de los bienhechores, del padre Rafael Martínez, pero también de los beneficiados porque son ellos Cáritas no estuviera aquí.