$!Celebran con éxito la séptima edición de la Feria del Tamal y el Maíz en La Noria

En busca de seguir reactivando la economía de la zona rural, este domingo se realizó con éxito la séptima edición de la Feria del Tamal y el Maíz, celebrada en el pintoresco poblado de La Noria, donde se hizo presente una gran variedad gastronómica de todo tipo de sabores y colores.
Ante una buen presencia de locales y visitantes, la Feria del Tamal cumplió un año más con el folclore de la comunidad, contando en esta ocasión con la participación de 20 expositores de los tradicionales tamales en diferentes presentaciones, desde los tamales rojos, blancos y los tradicionales de chile.
Cientos de asistentes pudieron disfrutar de las maravillas que ofrece el pueblo, tales como los diversos restaurantes, los paseos a caballos, la arquitectura del lugar y por supuesto la Feria con los tamales, el atole y otros dulces, con motivo de la celebración también del Día de la Candelaria (2 de febrero).
La Feria del Tamal y el Maíz tuvo su ceremonia inaugural en punto de las 10:30 horas, cuando visitantes, pobladores y representantes del Gobierno de Mazatlán, se encontraron listos para arrancar con la gran fiesta de La Noria, que por supuesto contó con música de vivo y baile entre los asistentes.
Además de buscar levantar la economía de la zona rural, el evento de este domingo generó un beneficio directo a las familias de la Sindicatura, ya que tuvieron la oportunidad de ofrecer sus productos y darlos a conocer ante cientos de visitantes, quien a su vez reactivan el movimiento en negocios de la zona.
Asimismo, a través de las redes sociales de “La Noria Mi Pueblo Querido”, el maestro Luis Carlos Salas, representante del Comité de habitantes de La Noria, realizó diferentes transmisiones en vivo para que la gente pudiera ver como se estaba llevando a cabo la fiesta, así como para dar a conocer los productos que encabezan la Feria del Tamal.