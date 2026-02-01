$!Celebran con éxito la séptima edición de la Feria del Tamal y el Maíz en La Noria

En busca de seguir reactivando la economía de la zona rural, este domingo se realizó con éxito la séptima edición de la Feria del Tamal y el Maíz, celebrada en el pintoresco poblado de La Noria, donde se hizo presente una gran variedad gastronómica de todo tipo de sabores y colores.

Ante una buen presencia de locales y visitantes, la Feria del Tamal cumplió un año más con el folclore de la comunidad, contando en esta ocasión con la participación de 20 expositores de los tradicionales tamales en diferentes presentaciones, desde los tamales rojos, blancos y los tradicionales de chile.

Cientos de asistentes pudieron disfrutar de las maravillas que ofrece el pueblo, tales como los diversos restaurantes, los paseos a caballos, la arquitectura del lugar y por supuesto la Feria con los tamales, el atole y otros dulces, con motivo de la celebración también del Día de la Candelaria (2 de febrero).