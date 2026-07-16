$!Celebran con fe y tradición el Día de la Virgen del Carmen en Mazatlán

MAZATLÁN._ Entre muestras de fe, música, procesiones y convivencia familiar, la comunidad católica de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen celebró este jueves el Día de la Virgen del Carmen, patrona de esta congregación, con una serie de actividades religiosas y festivas que congregaron a decenas de feligreses de la colonia Benito Juárez. José Alejandro Orrante, ecónomo y tesorero de la parroquia, señaló que los festejos forman parte de una tradición que año con año reúne a los habitantes de la colonia y sectores cercanos para rendir homenaje a la Virgen del Carmen, una de las advocaciones marianas con mayor arraigo entre los católicos.









Las actividades, dijo, comenzaron desde el pasado 6 de julio, cuando iniciaron los recorridos de la imagen de la Virgen por los nueve sectores que conforman la parroquia, acompañados de procesiones y celebraciones eucarísticas en cada uno de ellos. “Estamos festejando el Día de Nuestra Madre Santísima en devoción a la Virgen del Carmen, quien es la patrona de la colonia Juárez y de nuestra parroquia”, añadió. “Cada año realizamos esta celebración con mucha alegría, porque para nosotros representa la oportunidad de honrar un año más a nuestra Madre Santísima”.







Como parte de las festividades, la víspera de la celebración principal se realizó una procesión que partió de la Capilla de la Cruz, ubicada en la colonia Esperanza, recorriendo diversas calles hasta llegar a la parroquia alrededor de las 20:00 horas, donde se celebró una misa solemne. Posteriormente, ya entrada la noche, se llevó a cabo una serenata dedicada a la Virgen del Carmen, donde intérpretes ofrecieron cantos y mañanitas en honor a la patrona, entre ellos el tenor Jorge Echegaray, quien participó en el homenaje musical. “Es una alegría para nosotros celebrar un año más a nuestra Madre Santísima. Hoy es el día de ella y estamos viviendo una jornada de alegría y celebración para conmemorar a nuestra patrona”, expresó.







Las actividades de este jueves incluyeron una verbena popular con diversos puestos de comida instalados en los alrededores de la parroquia, donde los asistentes pudieron disfrutar de tamales, pozole, tostadas, barbacoa, pizzas, carne asada, elotes cocidos y otros antojitos tradicionales. La celebración también contempló juegos de lotería con premios para los participantes y actividades recreativas para las familias que acudieron al festejo.