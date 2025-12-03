$!Celebran CRIT Sinaloa y Gran Acuario Mazatlán el ‘Aqua Fest 3D’

Como anfitriones del evento estuvieron la directora del CRIT Sinaloa, María Gutiérrez; la gerente de Educación de GAM, Andrea Toledo y Jazmín Miñón, representante de Fundación Grupo AREH, quienes agradecieron la asistencia de las personas y hablaron sobre la importancia de la inclusión el la sociedad.

Con una participación de casi un centenar de personas, el “Aqua Fest” se celebró en uno de los salones del Gran Acuario en un ambiente de inclusión, donde jóvenes y adultos buscaron sensibilizar la causa de las personas con discapacidad mientras pasaban un agradable rato.

De la mano del Gran Acuario Mazatlán Mar Cortés y otros patrocinadores, el CRIT Sinaloa cerró un Día Internacional de las personas con discapacidad lleno de actividades, con una fiesta con causa denominada “Aqua Fest”, la cual tuvo el propósito de recaudar fondos para el centro de rehabilitación.

“Hoy el Gran Acuario nos abre sus puertas y estamos muy contentos porque nos permite celebrar de una forma distinta este día; como siempre con el objetivo visibilizar y hacer partícipe de que en Mazatlán existen personas con discapacidad que requieren servicios y apoyo. Entonces, GAM nos ayuda abriendo este espacio para un evento en donde todos los ingresos que se cobren van a beneficio de los niños y niñas de Teletón”, expresó Gutiérrez Chávez.

“Con este apoyo vamos a poder llegar a más niños y niñas, o más bien cubrir muchas más terapias para ellos. Y en la mañana tuvimos otros evento que de verdad, nos da mucha felicidad la respuesta que tuvo, ya que es la primera vez que nos animamos a hacer un evento en colaboración con DIF Sinaloa y pues estaba lleno de familias que tenemos en las instituciones, y también otras que llegaron solitas”.

Gutiérrez entregó un merecido reconocimiento a Andrea Toledo por la alianza entre Teletón y el Gran Acuario Mazatlán; mientras que Jazmín Miñón realizó la donación de dos sillas de ruedas nuevas para la institución CRIT Sinaloa, con las que puede mejorar la movilidad de dos de sus pacientes.

Además de la fiesta y la convivencia entre amigos, el “Aqua Fest” contó con un pequeño show de buceo en el que se dio la bienvenida a los presentes. En tanto, el personal de Teletón pudo dar una capacitación a trabajadores del Gran Acuario Mazatlán sobre el trato a las personas con discapacidad.