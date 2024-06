“Este es un tema que a nosotros nos preocupa y nos ocupa mucho, les agradezco a quienes nos van a ayudar a transmitir ahora sí que de muchas formas lo que aquí sucede, este es un Basurón que tiene bastantes años (cerca de 50 años), que estamos en un etapa de cierre, que por supuesto no es solamente abandonar, no solamente es dejarlo ahí a cielo abierto, tiradero de basura, sino hacer los procedimientos adecuados para que se vaya regenerando a través de los años este espacio”, dijo el Alcalde Édgar González Zataráin al encabezar la jornada de reforestación de este día.

Acompañado de su esposa y presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Municipal, María Teresa Apodaca y de la directora de Ecología Municipal, Eunice Murúa, entre otros funcionarios de su administración, agregó que es importante que los niños sepan que la basura no solamente hay que abandonarla, sino dejarla amontonada, darle tratamiento y regenerar los espacios que fueron contaminados como el Basurón Municipal.

“También se pretende trabajar en un relleno sanitario, lo que va ser el nuevo relleno sanitario, que obviamente cambiemos esa dinámica del tratamiento de la basura, no es lo más óptimo, hemos sabido que los rellenos sanitarios obviamente cumplen con la norma, están permitidos, sin embargo, en algún momento se tiene que transitar en algo más todavía, totalmente más amigable con el medio ambiente”.

“A este espacio le habían sacado la vuelta durante décadas, lo único que se hacía era abandonar y arrumbar la basura aquí en estas celdas que hoy estamos muy contentos de que la gente se vaya enterando porque estos casos o estos hechos no trascienden porque no son obras majestuosas donde la gente las aplaude, pero son demasiado amigables con el medio ambiente”, reiteró el Presidente Municipal.

“Este es un lugar, me puedo atrever a decir que en toda mi vida yo no he visto un sólo lugar que se haya restaurado de esta manera como se está restaurando este espacio, después de haber sido agredido ambientalmente por más de 5 décadas el día de hoy estamos restaurando el hábitat en su totalidad, se están rehabilitando con diferentes tipos de especies regionales, que han sido producidas aquí tanto en el Vivero Municipal como también por donaciones”, añadió Murúa en la terraza donde se plantarán 4 mil árboles en total, que es lo que permite su capacidad.

”Sin venadillos, son mezquites, son ceibas y todo tiene que ser regionales, no puede ser sembrado aquí ningún otro tipo de árbol que nos sea regional y para muestra es importante decir que los venadillos que hemos estado sembrando ya están mordisqueaditos por venaditos que viven en los cerros de aquí de los lados, ya están bajando y eso significa mucho porque ellos van y comen semillas allá y cuando viene y comen la hojita tiernita y cuando hacen del baño depositan la semilla aquí y esto coadyuva para la regeneración del hábitat”, reiteró.