“La interacción se da con el tiempo. La gente te va ubicando y conociendo y la verdad a mí ya me conoce la gente, desde que me ve me da los buenos días y me ofrece un vaso de agua o refresco y se siente el aprecio de las personas por el servicio”, explicó Jesús.

No olvida Jesús lo que han hecho por él

Jesús aseguró que los mismos vecinos de la zona que le compete para laborar lo han recordado en el Día del Cartero. De manera que ha recibido cartas hechas por las mismas personas

“Me escriben cartas las señoras en las que me dicen que aprecian mi servicio. Desde los viajes y el tiempo que uno anda en la calle, las asoleadas, los perros que nos persiguen y equis problema que tenemos cuando hacemos nuestro trabajo”, finalizó.