$!Celebran el primer Encuentro por la Pesca Artesanal y el Turismo Sustentable en Mazatlán

MAZATLÁN._ En busca de dar a conocer el trabajo de los pescadores artesanales y cultura como parte de Mazatlán, este sábado se celebró el primer Encuentro por la Pesca Artesanal y el Turismo Sustentable, el cual tuvo lugar en Playa Gaviotas y contó con distintas actividades para el deleite de los presentes. Organizado entre la Secretaría de Pesca Municipal, la Universidad Autónoma de Occidente y la Cooperativa Buzos y Pescadores Artesanales de la Perla del Pacífico, el evento contó con una mesa de diálogo entre pescadores y expertos, así como con una conferencia denominada “La pesca artesanal del ostión”.





En tanto, también se realizó un Taller sobre Ostión, Sustentabilidad y Turismo, en el que los mismos buzos entraron al mar para buscar el marisco, abrirlo y presentar el proceso de extracción. El evento terminó con una degustación de ostiones que atrajo a muchas personas para conocer más sobre el tema. “Este es un evento que se organizó como parte de un programa que estamos llevando los pescadores artesanales de aquí de Mazatlán, junto con la maestra de investigación de turismo de la UAdeO y la Secretaría de Pesca del Municipal. Dentro de ese programa nos están capacitando para programas y hacer proyectos en el INAES (Instituto Nacional de la Economía Social)”, dijo Jorge Ramos Martínez, presidente de la Cooperativa de Buzos y Pescadores. “El proyecto que traemos nosotros ahí en el INAES se llama ‘Ostión y Turismo Sustentable’, donde queremos apoyar el rescate de la pesca artesanal, mediante este tipo de campañas en las que se da conocer el trabajo de los pescadores, para que la gente conozca lo que tenemos en Mazatlán y le agarren amor, y que nos ayuden a lograr un mejor sustento en armonía”.







Indicó que a través de estas campañas también buscan hacer equipo con entidades y dependencias de Gobierno; además de los hoteleros, restauranteros y otras organizaciones que los puedan ayudar a llevar a cabo más presentaciones y eventos relacionados a la pesca artesanal. “Ahorita que tenemos la oportunidad mediante estos proyectos, de hacer nuevas alianzas y aterrizar otros proyectos más que traemos. Estamos muy agradecidos, muy contentos del apoyo del Ayuntamiento, del IMIPAS, de la Conapesca, de Semarnat sobre todo, que nos ayudó desde un principio para poder sacar este permiso y realizar el evento”, apuntó. “Este es un proyecto que viene a buscar el beneficio de nuestra pesca; aprovechar lo que Mazatlán tiene y que los pescadores no están aprovechando, como el área del turismo. Sabemos que Mazatlán va dirigido al turismo, y nosotros creemos que dentro de esta boom, la pesca artesanal está quedando un poco relegada; entonces queremos que también a los pescadores, los Gobiernos volteen a vernos y nos abran espacio y oportunidades”.