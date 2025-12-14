$!Celebran el Primer Tianguis de Artesanías y Comida Típica de El Recodo

MAZATLÁN._ Con el objetivo de reactivar la economía en la zona rural, el Gobierno Municipal de Mazatlán celebró el Primer Tianguis de Artesanías y Comida Típica de El Recodo, evento que reunió a cientos de visitantes.
De acuerdo con un comunicado, durante la jornada, emprendedores y artesanos de la sindicatura tuvieron la oportunidad de ofertar una amplia variedad de productos, entre los que destacaron platillos tradicionales como tamales, buñuelos y postres de leche, así como artesanías que incluyeron huaraches de piel, servilletas bordadas a mano y otros artículos elaborados de manera artesanal.
Alí René Zamudio Garza, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (Sedectur) de Mazatlán, destacó que este tipo de acciones forman parte del compromiso de la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, de impulsar el desarrollo económico de las comunidades rurales de Mazatlán.
“Esta es una encomienda de nuestra Presidenta Municipal, quien nos pidió traer este evento a la comunidad de El Recodo. Agradecemos la presencia de los comisarios, de los amigos de las trocas en este Primer Tianguis Turístico, así como de los clubes de motociclistas. Para nosotros es muy importante cumplir con el compromiso de reactivar la zona rural de Mazatlán, que como ella lo ha señalado, es el corazón del municipio”, expresó.
Cabe resaltar la asistencia de integrantes de los grupos Malkeridos Trucks y Semana de la Troca, así como de diversos clubes biker, entre ellos: Xionick en Moto, Caídos del Cielo, Wiccas, Dragones Bicentenario, Lista Negra, Bichos, Cuervos, Piratas, Chikis Biker y Bikers Unidos.