$!Celebran el Primer Tianguis de Artesanías y Comida Típica de El Recodo

MAZATLÁN._ Con el objetivo de reactivar la economía en la zona rural, el Gobierno Municipal de Mazatlán celebró el Primer Tianguis de Artesanías y Comida Típica de El Recodo, evento que reunió a cientos de visitantes. De acuerdo con un comunicado, durante la jornada, emprendedores y artesanos de la sindicatura tuvieron la oportunidad de ofertar una amplia variedad de productos, entre los que destacaron platillos tradicionales como tamales, buñuelos y postres de leche, así como artesanías que incluyeron huaraches de piel, servilletas bordadas a mano y otros artículos elaborados de manera artesanal.







Alí René Zamudio Garza, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (Sedectur) de Mazatlán, destacó que este tipo de acciones forman parte del compromiso de la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, de impulsar el desarrollo económico de las comunidades rurales de Mazatlán.





