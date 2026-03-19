$!Celebran en el ICO la edición 14 de la Feria de las Ciencias

El Instituto Cultural de Occidente celebró este jueves su edición 14 de la Expo Feria de las Ciencias. En la apertura del encuentro, reconocieron la perseverancia e innovación por el conocimiento y futuro de la ciencia ante desafíos reales que enfrenta el alumnado en su formación.







El director general del ICO, Padre Ramón Serratos Ríos, dio las palabras de bienvenida, resaltando que la ciencia es una herramienta dónde se fomenta el pensamiento crítico, la colaboración por aprender y para que se desarrollen habilidades útiles que les servirán de por vida. ”La feria es una oportunidad para mostrar sus talentos y aprender sobre los temas relevantes. Que sea motivo de orgullo para la institución, así que declaro inaugurada la décimo cuarta edición de la Expo Feria de la ciencia de Tecnologías e Innovación en nuestra institución”.









Las autoridades realizaron el corte del listón para hacer el recorrido por los más de 60 stands colocados con una diversidad de proyectos de ciencias ambientales, emprendimiento, experimentales, de Innovación Tecnológica y las ciencias de la Salud. Entre ellos se encuentran Vida microscópica en acción, Eco Glow, Fleeur de Racine, 2ds. vida del Café, EcoGum, chicle ecológico, Bio plástico Eco, GomiPower, Bebidas energéticas, Botanix, Edunova, Eco Luminoso, Bioplapla, Foliraiz, Cultural Fairy, Medidor del agua de la Composición de la Luz, Robot Cum, Mitoquímica, entre otros más. Aprovecharon el acto para entregar reconocimientos a estudiantes por su destacada participación en Expo Ciencias y torneos, así como a las ex alumnas Alejandra Michel, Ema Cristina Navarro Brito y Hanna Trujillo por su destacada participación en la Expo Ciencias del ICO. También, aplaudieron la labor como guía y la pasión demostrada por la ciencia que ha dejado huella en los alumnos, al profesor Rodrigo González Rendón.







