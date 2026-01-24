$!Celebran en la Machado a las nuevas reinas del Carnaval de Mazatlán 2026

MAZATLÁN._ Tras la elección de reinas del Carnaval de Mazatlán 2026, una multitud de personas se aglomeró este sábado en la Plazuela Machado para conocer a la nueva soberana, Anahí Esparza, quien junto al Cortejo Real de este año se presentó en el quiosco central. Al ritmo de banda sinaloenses, la nueva Reina del Carnaval 2026 y la de los Juegos Florales, Mariana Guerrero, salieron del teatro Ángela Peralta a la Machado acompañadas por sus respectivas porras, para saludar a los mazatlecos de cara a las próximas fiestas carnestolendas.

Desfilando con los honores recién otorgados, ambas jóvenes recibieron gritos animosos por parte de los presentes. En puntos de las 21:10 horas, el quiosco de la Machado se iluminó para la presentación oficial de Anahí y Mariana, acompañadas por todas las princesas reales de esta edición, así como el nuevo Rey de la Alegría 2026, Javier Osuna “El Chiras”, y la Reina Infantil, Eileen Cruz.









Aunque no se registró un lleno completo en la plazuela, sí hubo una afluencia importante de locales y turistas que se dieron cita para recibir al Cortejo Real del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”, que se celebrará del 12 al 17 de febrero. El evento culminó con “El corrido de Mazatlán” sonando por todo lo alto, ante la gente del puerto que no dejó escapar la oportunidad de bailar con la banda y seguir la fiesta este sábado por la noche.