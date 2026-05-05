$!Celebran en Mazatlán aniversario de la Batalla de Puebla reiterando la defensa de la independencia, de la soberanía y de México

Reiterando la defensa de la independencia, de la soberanía y de México, la mañana de este martes se celebró en la Plazuela República, en Mazatlán, el 164 aniversario del triunfo del Ejército de Oriente contra el Ejército francés en la Batalla de Puebla. En su mensaje tras encabezar el izamiento de la bandera en representación de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, manifestó que el 5 de mayo de 1862 es uno de los momentos cruciales que se tienen en la historia del País que ha tenido grandes movimientos como el de independencia encabezado por grandes hombres como Miguel Hidalgo y José María Morelos. “Y que a partir de ahí nosotros hemos defendido una Nación independiente, luego viene una etapa de ordenamiento jurídico muy importante para nuestro País, el periodo de Reforma, con el gran Benito Juárez que además de hacer ese gran ordenamiento tuvo muchísimos contrincantes que desde entonces los hemos catalogado en dos polos, esta ha sido una lucha de liberales contra conservadores”, continuó Ríos Pérez.

”Los conservadores, esos que se sintieron aludidos de ser los dueños de un territorio y que eran unos cuantos no les gustó ni la independencia ni mucho menos un reordenamiento que le diera el poder a la gente, al pueblo, por eso esas grandes luchas entre liberales y conservadores hasta la fecha estamos y seguimos combatiendo porque en un País independiente, libre y soberano no caben los intervencionismos, tampoco caben los vende patrias y el 5 de mayo fue una prueba de ello”. Ante autoridades civiles, militares y educativas, así como ante elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano y estudiantes de la Escuela Primaria “General Antonio Rosales”, recalcó que el 5 de 1862 México se enfrentó con el mayor ejército del mundo en su época, el de Francia. “No fue una batalla que se haya ganado con armamento ni con táctica mayor, fue una batalla que se ganó con el alma de la gente, como bien lo dice la alumna de la Escuela Antonio Rosales, era el pueblo defendiendo su soberanía y esto es lo importante de este movimiento, un hombre que estuvo al frente en la batalla, un joven: Ignacio Zaragoza, supo estar al frente de esa batalla con la convicción de que representaba en ese espacio en Amozoc, Puebla, representaba a toda la nación y el sentimiento de la misma”, subrayó. “Este es un movimiento que no sólo nosotros lo celebramos, de esa intervención que querían pretender hacer, si se hubiera logrado, posiblemente también hubieran logrado la de Estados Unidos, por eso en Estados Unidos esta fecha también es muy importante porque fue México quien contuvo esa intentona que hacía Francia por querer apoderarse de un País que ya era libre, que ya era soberano, que ya era independiente”. Reiteró que lo anterior lo decía muy bien Benito Juárez que entre los hombres como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz y siempre por la vía del diálogo se tendrían que resolver todos nuestros problemas. “Había una deuda con el extranjero sí, no sólo con Francia, con España, con Reino Unido, por qué España y Reino Unido sí retiraron las tropas, por el entendimiento diplomático que tuvieron con el Presidente Juárez, pero Francia quiso minimizar un País que no sabían ellos que era un País con el alma muy grande y con el deseo de ser independiente”, subrayó.