$!Celebran en Mazatlán aniversario de la Batalla de Puebla reiterando la defensa de la independencia, de la soberanía y de México

Reiterando la defensa de la independencia, de la soberanía y de México, la mañana de este martes se celebró en la Plazuela República, en Mazatlán, el 164 aniversario del triunfo del Ejército de Oriente contra el Ejército francés en la Batalla de Puebla.
En su mensaje tras encabezar el izamiento de la bandera en representación de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, manifestó que el 5 de mayo de 1862 es uno de los momentos cruciales que se tienen en la historia del País que ha tenido grandes movimientos como el de independencia encabezado por grandes hombres como Miguel Hidalgo y José María Morelos.
“Y que a partir de ahí nosotros hemos defendido una Nación independiente, luego viene una etapa de ordenamiento jurídico muy importante para nuestro País, el periodo de Reforma, con el gran Benito Juárez que además de hacer ese gran ordenamiento tuvo muchísimos contrincantes que desde entonces los hemos catalogado en dos polos, esta ha sido una lucha de liberales contra conservadores”, continuó Ríos Pérez.
”Los conservadores, esos que se sintieron aludidos de ser los dueños de un territorio y que eran unos cuantos no les gustó ni la independencia ni mucho menos un reordenamiento que le diera el poder a la gente, al pueblo, por eso esas grandes luchas entre liberales y conservadores hasta la fecha estamos y seguimos combatiendo porque en un País independiente, libre y soberano no caben los intervencionismos, tampoco caben los vende patrias y el 5 de mayo fue una prueba de ello”.
Ante autoridades civiles, militares y educativas, así como ante elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano y estudiantes de la Escuela Primaria “General Antonio Rosales”, recalcó que el 5 de 1862 México se enfrentó con el mayor ejército del mundo en su época, el de Francia.
“No fue una batalla que se haya ganado con armamento ni con táctica mayor, fue una batalla que se ganó con el alma de la gente, como bien lo dice la alumna de la Escuela Antonio Rosales, era el pueblo defendiendo su soberanía y esto es lo importante de este movimiento, un hombre que estuvo al frente en la batalla, un joven: Ignacio Zaragoza, supo estar al frente de esa batalla con la convicción de que representaba en ese espacio en Amozoc, Puebla, representaba a toda la nación y el sentimiento de la misma”, subrayó.
“Este es un movimiento que no sólo nosotros lo celebramos, de esa intervención que querían pretender hacer, si se hubiera logrado, posiblemente también hubieran logrado la de Estados Unidos, por eso en Estados Unidos esta fecha también es muy importante porque fue México quien contuvo esa intentona que hacía Francia por querer apoderarse de un País que ya era libre, que ya era soberano, que ya era independiente”.
Reiteró que lo anterior lo decía muy bien Benito Juárez que entre los hombres como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz y siempre por la vía del diálogo se tendrían que resolver todos nuestros problemas.
“Había una deuda con el extranjero sí, no sólo con Francia, con España, con Reino Unido, por qué España y Reino Unido sí retiraron las tropas, por el entendimiento diplomático que tuvieron con el Presidente Juárez, pero Francia quiso minimizar un País que no sabían ellos que era un País con el alma muy grande y con el deseo de ser independiente”, subrayó.
“Esta fecha nos recuerda la defensa de nuestra soberanía y que el día de hoy que vemos también a muchos conservadores queriendo y solicitando intervención de otros países sepan muy bien que este país sigue siendo México y que nosotros seguimos siendo esta herencia de defensa por la lucha de nuestra soberanía y desde aquí decimos a la Presidente de la República, Claudia Sheinbaum Pardo que respaldamos completamente esa defensa que ha tenido a la soberanía de nuestro País, que con México ni un extranjero se meta porque sabemos defender nuestra nación como ese 5 de mayo de 1862”.
Recalcó que desde este espacio en 2026 se reitera la defensa de la soberanía, de la independencia y del País.
Correspondió a la alumna de sexto grado de la Escuela Primaria “General Antonio Rosales”, Ailín Carolina Manjarrez Montiel, hacer una reseña de la Batalla de Puebla.
“Hoy no sólo recordamos una fecha en el calendario escolar, hoy celebramos el coraje, la unión y determinación de un pueblo que decidió no rendirse ante la adversidad, hoy nos reunimos para recordar una de las fechas más importantes de nuestra historia, la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, pero más que hablar de fechas quiero contarles una historia de valentía y orgullo mexicano”, expresó Manjarrez Montiel.
“Todo comenzó en 1861, en aquel entonces México era una Nación jóven que intentaba salir adelante después de años de conflicto interno, el País tenía deudas económicas con potencias extranjeras y aunque el Presidente Benito Juárez buscó resolverlo mediante el diálogo, el Gobierno de Francia liderado por Napoleón Tercero vio en la situación una oportunidad para invadir México e imponer una monarquía”.
Fue así como el ejército más poderoso del mundo en esa época desembarcó en las costas mexicanas y comenzó su marcha hacia el centro del País, estaban convencidos de que su victoria sería rápida y fácil, pues contaban con soldados profesionales, uniformes impecables y armas modernas.
”Fue así como el 5 de mayo de 1862 en Ejército más poderoso del mundo en ese entonces, el francés, legó a las puertas de Puebla con 6 mil soldados entrenados, pero lo que los invasores no esperaban era encontrarse con el Ejército de Oriente bajo el mando del valiente General Ignacio Zaragoza, se organizó la defensa de Puebla”, recordó.
”Este ejército era pequeño en número, con apenas 2 mil hombres, muchos de ellos eran soldados de carrera, eran campesinos, voluntarios e indígenas que armados con machetes y una voluntad inquebrantable estaban listos para defender su tierra”.
Narró que el ejército francés intentó tres veces asaltar los fuertes de Loreto y Guadalupe, pero las fuerzas mexicanas ayudadas por una tormenta que dificultó el avance enemigo hicieron que éste tuviera que retirarse derrotado.
“Esa tarde el General Zaragoza escribió un mensaje que quedaría grabado para siempre en nuestra historia: Las armas nacionales se han cubierto de gloria. México les había demostrado al mundo que no somos un botín de guerra para nadie y que nuestra soberanía es sagrada”, recalcó.
“Hoy nuestras batallas son distintas, ya no peleamos con armas sino que luchamos por un México más justo, por un medio ambiente limpio y por una educación que nos permita cumplir nuestros sueños, nuestra arma más poderosa hoy es el estudio y nuestro campo de batalla es la escuela y el esfuerzo diario”.