$!Celebran en Mazatlán conversatorio ‘Diálogos sobre Seguridad y Bienestar de las Mujeres en la Agenda Pública’

MAZATLÁN._ En el marco de los 16 Días de Activismo de la No Violencia contra la Mujer, se realizó en Mazatlán el conversatorio “Diálogos sobre Seguridad y Bienestar de las Mujeres en la Agenda Pública”. De acuerdo a un comunicado, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez participó en el conversatorio, donde destacó que hablar de la seguridad y el bienestar de las mujeres es hablar de justicia, igualdad y del compromiso de los gobiernos para construir instituciones que realmente acompañen y protejan.

En su mensaje, subrayó que su administración impulsa acciones concretas para garantizar entornos seguros para las mazatlecas, entre ellas la puesta en marcha de la aplicación digital Mujer Segura MZT, una herramienta creada por mujeres y para mujeres, que forma parte de un modelo de atención con perspectiva de género y que permite tener a la Policía Municipal a solo un botón de distancia.

“Este conversatorio debe ser un ejercicio de responsabilidad pública. Hablar de seguridad y bienestar para las mujeres significa también hablar de justicia, de igualdad, de la obligación que tenemos los que gobernamos de construir instituciones que sirvan, que acompañen y que respondan”, dijo. “Es nuestra obligación y es nuestro compromiso tomar en cuenta todas las acciones que en este conversatorio se pongan a disposición de todos nosotros. Por supuesto que estaremos atentos y vamos a hacer equipo con la doctora Guerra, con todas las diputadas, los diputados del Congreso”.