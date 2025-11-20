$!Celebran en Mazatlán desfile por aniversario de la Revolución Mexicana

Con patriotismo, ritmos y colorido inició el desfile de 54 contingentes civiles y militares frente al mar de Mazatlán rememorando el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana. Este evento cívico, militar y deportivo inició con 15 minutos de retraso y está programado para durar tres horas y medio por lo voluminoso de sus contingentes recorriendo a lo largo de la Avenida del Mar, confirmó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y la encargada de la Junta Patriota de Mazatlán Daniela Ontiveros. Este año el programa contempla demostraciones de no menos de 3 minutos por cada contingente de las 40 instituciones educativas del nivel básico hasta la universidad inscritas con 100 personas cada una y 14 contingentes militares como los navales, náutica, Tercera Región Militar, Guardia Nacional Seguridad Pública, Cruz Roja, Bomberos de Mazatlán y el Grupo Cobra.

Abriendo el desfile, por primera vez, lucieron los grupos de la tercera edad, la Secretaría de Marina, la Escuela Náutica y el Ejército Mexicano. Las instituciones educativas y cuerpos de seguridad y de auxilio partieron desde la Casa del Marino en punto de las 08:15 horas. Las tradicionales “adelitas”, los héroes nacionales, así como las tablas rítmicas ataviados de coloridos vestuarios conmemoraron un episodio más del levantamiento armado de 1910 en busca de justicia social y equidad que dio inicio a la Revolución Mexicana. Y por supuesto no podían faltar las porras de sus familiares, amigos y compañeros de escuelas que se apostaron por algunos tramos de los camellones y el malecón, pese a que esta fecha revolucionaria cayó entre semana y es laborable. En el desfile los contingentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, las instituciones que brindan auxilio como la Cruz Roja, Bomberos, Salvavidas, al igual que las comitivas del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y Guardia Nacional mostrando el equipamiento de mar, tierra y sus peripecias de entrenamiento.