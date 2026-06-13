$!Celebran en Mazatlán la ‘Fiesta del Futbol’ con música, gastronomía y tradición

MAZATLÁN._ Entre música, gastronomía, actividades recreativas y culturales, este sábado se inauguró el festival “Mazatlán, la Fiesta del Futbol”, donde se contó con una notable asistencia de familias para celebrar la pasión por este deporte en el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026. La ceremonia inaugural estuvo encabezada por la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, quien estuvo acompañada por la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, así como autoridades estatales, legisladores y representantes de distintos sectores, para realizar el corte de listón que marcó oficialmente el inicio de las actividades.





Desde temprana hora, cientos de personas comenzaron a concentrarse en la zona habilitada sobre el malecón en el Paseo Olas Altas, para disfrutar de las diversas atracciones preparadas para esta celebración, convirtiendo el paseo costero en un punto de encuentro para familias, grupos de amigos y turistas que aprovecharon el ambiente festivo. Tras el acto protocolario, los asistentes recorrieron los distintos espacios instalados en el lugar, donde pudieron encontrar una amplia oferta gastronómica con productos locales, además de puestos de artesanías elaboradas por productores sinaloenses, quienes aprovecharon el evento para mostrar parte de la riqueza cultural y comercial de la región.





La fiesta también incluyó actividades recreativas y espacios interactivos dirigidos a personas de todas las edades para ganarse algún souvenir, generando un ambiente de convivencia que se extendió a lo largo de la jornada. Uno de los momentos más llamativos del día, fue la demostración del juego de Ulama, considerado uno de los deportes más antiguos de América y una herencia cultural de los pueblos originarios de la región.





La exhibición despertó gran interés entre los asistentes, quienes observaron el desarrollo de esta disciplina ancestral que se practicaba en el sur de Sinaloa desde tiempos prehispánicos. Jugadores y promotores de esta tradición compartieron con el público algunos aspectos de la historia y características del juego, permitiendo a niños, jóvenes y adultos acercarse a una de las expresiones culturales más representativas del estado. La programación artística también atrajo la atención de los visitantes, pues durante la velada se tiene contemplada las presentaciones musicales de Lander Z y Adrián Cota, además de la participación del DJ Cheke Vargas, quienes se encargaron de animar el ambiente previo al espectáculo principal.