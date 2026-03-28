$!Celebran en Mazatlán la segunda edición del Festival de la Visibilidad Trans

MAZATLÁN._ Con una mezcla de actividad comercial, expresiones artísticas y actos simbólicos, tuvo lugar la segunda edición del Festival de la Visibilidad Trans, iniciativa que poco a poco comienza a ganar espacio dentro de la agenda pública local en torno al 31 de marzo. Desde temprana hora, el Parque Central se transformó en un punto de encuentro donde convergieron integrantes de la comunidad trans, visitantes y emprendedores, en un ambiente que combinó la convivencia social con la promoción económica.

El bazar instalado como parte del evento reunió a cerca de 80 expositores, quienes ofrecieron diversos productos y servicios, convirtiéndose en uno de los principales atractivos de la jornada. La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez señaló que este tipo de actividades responden a solicitudes hechas por la propia comunidad, particularmente en lo relacionado con la necesidad de generar espacios de visibilidad. “Este evento es muy importante para nosotros, para la visibilidad, que apoyamos a la comunidad, en este caso trans, y se creó este bazar en el cual hay muchos emprendedores y todos justamente apoyando para que las personas siempre tengan una mejor calidad de vida en cuanto a su economía y también en su dignidad como personas”, comentó.

Palacios Domínguez expresó que el evento no se limita a una conmemoración anual, sino que forma parte de un trabajo continuo que, según dijo, se realiza a través de la coordinación municipal encargada de atender a la población LGBT+. “No esperamos solamente este día; durante todo el año se trabaja con la comunidad a través de la coordinación municipal. Una de las peticiones fue precisamente contar con un evento para conmemorar esta fecha, y por eso se decidió impulsar este festival”, declaró. En este sentido, comentó que el bazar representa una herramienta para impulsar a emprendedores, al brindarles un espacio donde puedan fortalecer sus ingresos, al tiempo que se promueve el reconocimiento social.

Por tal motivo, mencionó que existe apertura para organizar más actividades dirigidas a distintos sectores de la diversidad, conforme surjan propuestas o necesidades. Por su parte, el titular de la Coordinación Municipal de Atención a la Población LGBTTTIQA+, Israel Tavera Posadas, destacó que esta segunda edición refleja una mayor aceptación del festival, luego de que el año pasado se realizó por primera vez, considerando que la respuesta del público confirma que este tipo de iniciativas comienzan a tener eco dentro de la sociedad mazatleca. “El objetivo es generar visibilidad desde la inclusión y el respeto entre todas las personas que convivimos en Mazatlán. La primera edición dejó buenos resultados, y esta segunda confirma que este tipo de actividades han sido bien recibidas por la sociedad”, dijo.



Destacan figuras de la comunidad por su labor social Como parte del programa, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a figuras de la comunidad trans que han destacado por su trayectoria, entre ellas la escritora Frida Cartas, así como Perla Bustamante y Romina Power, a quienes se les reconoció por su impacto en distintos ámbitos, tanto a nivel local como más allá del municipio. Tavera Posadas subrayó que, además del componente simbólico, el festival busca generar condiciones para que la comunidad tenga mayor presencia en la vida pública, así como fortalecer su participación económica.

Añadió que este tipo de espacios también han propiciado un mayor acercamiento entre la población LGBT+ y las instancias de gobierno, algo que, reconoció, no era común en años anteriores. A lo largo del evento, los asistentes recorrieron los distintos puestos, participaron en las actividades y presenciaron presentaciones artísticas, en una jornada que reflejó el interés por abrir espacios de expresión y diálogo en torno a la diversidad. Con esta segunda edición, el festival comienza a consolidarse como un esfuerzo recurrente que busca mantenerse en el tiempo, en medio de un contexto donde la inclusión y la visibilidad siguen siendo temas en construcción dentro de la vida social del puerto.