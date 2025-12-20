$!Celebran en Mazatlán primer Tianguis Ganadero junto a nueva entrega de apoyos económicos

Fueron alrededor de siete ganaderías participantes en el Tianguis, las cuales que trajeron sus razas puras para comerciar. Cabe mencionar que los precios de becerros varían, aunque se dijo que rondaban entre los 60 y 120 mil pesos por semental, mimos que fueron de los más buscador en el mercadillo.

El evento tuvo lugar en Parque Central, y fue organizado por la Asociación Ganadera de Mazatlán en conjunto con los gobiernos municipal y estatal, teniendo la misión de encontrar un mejoramiento de la cuenca lechera; así lo informó José Antonio Lizárraga Rivera, presidente de los ganadores porteños.

MAZATLÁN._ En un nuevo esfuerzo por fortalecer a la ganadería de Mazatlán y la región sur, este sábado se celebró el primer Tianguis Ganadero con diversas especies bobinas; además de la entrega de apoyos económicos del Programa de Mejoramiento Genético, el cual benefició a 65 pecuarios locales.

Al corte del listón del Tianguis Ganadero acudieron el subsecretario de Ganadería del Gobierno de Sinaloa, Alfredo Valdez Zazueta, la Alcaldesa del puerto, Estrella Palacios, la Alcaldesa de Rosario, Claudia Valdez, y distintos representantes del sector ganadero en la región sur del estado.

“Estamos apoyando a los ganaderos y es un apoyo conjunto que se hace por parte del Gobernador y por parte del Gobierno Municipal; entonces estamos ayudando a lo que es la cuenca lechera, a nuestros productores pequeños y medianos. Por parte de nuestro municipio vamos a dar 30 apoyos por 20 mil pesos cada uno; es decir son 600 mil pesos”, expresó Palacios Domínguez.

“Esto es un esfuerzo conjunto que se está haciendo en favor del Municipio de Mazatlán y el sur de Sinaloa. Este Tianguis ganadero es el primero que hacemos aquí en la ciudad y lo que estamos buscando es que a nuestra gente le vaya muy bien en la producción de leche, en la producción de carne, etcétera. Además se busca tener mejor certificación en cuanto a la producción”.

Posteriormente se dio paso a la entrega simbólica para los ganaderos beneficiados, para lo cual fueron requeridos: Santiago Tostado Sedano, Ramón Osuna Bonilla, Ramiro Páez Chiquete, Rodolfo Tirado, María Guadalupe Orozco Lizárraga, quienes recibieron el apoyo y posaron para la foto del recuerdo.

Recordando que de los 65 apoyos que se entregaron el día de hoy, 35 eran de parte del Gobernador Rubén Rocha Moya y 30 de la Presidenta Estrella Palacios, quien junto a sus acompañantes realizó un recorrido por el Tianguis Ganadero para cerrar su participación.