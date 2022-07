$!Celebran estadounidenses su Día de la Independencia en Mazatlán

Si bien es lunes, y no muchos comercios estuvieron abiertos desde temprano, hubo restaurantes como La Catrina que abrió sus puertas para ellos desde en la tarde con una fiesta temática para aquellos ciudadanos del vecino País del Norte.

Tal es el caso de Kimberly Brown, que tiene más de 15 años viviendo en Mazatlán, y cada año festeja el Día de la Independencia en el puerto de Mazatlán, sostuvo que lo que más ama de vivir aquí es la gente.

“Ha sido hermoso todos los años que he vivido aquí, ya tengo 15 años, me gusta mucho la gente, me gusta la Machado, la Sábalo, amo todo lo que ofrece Mazatlán”, comparte.

Por su parte Steve, quien tiene cuatro años viviendo en Mazatlán, señaló que está de lo más feliz viviendo lejos de casa, de su pensión y de lo que pudo ahorrar en su vida, ahora su presente es relajarse en Mazatlán.

“Amo Mazatlán, la vida aquí, el calor está fuerte, pero es bonita la vida después de muchos años de trabajo”, contó mientras festeja el Día de la Independencia.