$!Celebran estudiantes y docentes de Cobaes comunidad Las Iguanas, Festival y kermés con causa en Mazatlán

En busca de apoyar a las familias que fueron víctimas de la violencia y se vieron obligadas a abandonar sus hogares, estudiantes y docentes del plantel EMSAD 125 de Cobaes, originarios de la comunidad Las Iguanas, Concordia, llevaron a cabo un Festival y kermés comunitaria en la Plazuela de Los Burros de Mazatlán. En un emotivo encuentro que combinó arte, cultura, solidaridad y esperanza, los organizadores recibieron una buena respuesta de los porteños, ya que cumplieron con el objetivo de promover la integración escolar y recaudar apoyos para jóvenes y personas desplazadas de la zona serrana.









El evento escolar comunitario contó con diversas presentaciones realizadas por el alumnado, quienes tuvieron la oportunidad de desarrollar actividades fuera de su entorno habitual. Sin embargo, también estuvieron presentes artistas invitados de la Escuela Matras de Danza, el Trío Bohemio y el maestro Gregorio Corrales, principal promotor de la Danza del Jaguar y director de la Casa de la Cultura y Artes de Cosalá. Además del festival cultural, la institución organizó una kermés gastronómica, donde se ofrecieron antojitos como tamales, esquites, tostilocos, fresas con crema, aguas frescas, refrescos, nieves, entre otros snacks, con la finalidad de recaudar fondos que fueran donados a una familia con necesidades.







Durante el evento también se recibieron donativos de ropa, calzado, despensas y medicamentos para apoyar a las familias desplazadas de Las Iguanas que actualmente buscan estabilidad y un mejor porvenir en la ciudad mazatleca. El director del plantel, Juan Antonio Quintero, agradeció el respaldo de la Casa de la Cultura y de la Zona 05 de Cobaes para fortalecer el aprendizaje y acompañamiento de los estudiantes, quienes continúan sus estudios pese a la difícil situación que enfrentan.







