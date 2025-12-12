$!Celebran fieles a la Guadalupana en Catedral de Mazatlán

Entre misas a capacidad repleta, una tradicional kermés de comida y múltiples familias presentando su fe, Mazatlán celebró este viernes el Día de la Virgen de Guadalupe en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, que una vez más se convirtió en el corazón espiritual de la ciudad.
Desde Las Mañanitas de las 6:00 horas, decenas de fieles acudieron al recinto para agradecer a la Guadalupana por los favores recibidos y sumarse a los festejos en honor a la patrona de México, dejando varios ramos de flores y arreglos por toda la iglesia en busca de mostrar su devoción
Las misas de las 7:00, 9:00 y 11:00 horas se celebraron con gran concurrencia de locales y visitantes, quienes no quisieron dejar pasar la oportunidad de rendir homenaje a María de Guadalupe. Bancas llenas y pasillos ocupados plasmaron la profunda fe que caracteriza a los creyentes en esta fecha.
Durante una de las eucaristías del día, el Padre Antonio de Jesús Félix Garate recordó en su sermón la importancia del mensaje guadalupano, señalando cómo la Virgen eligió cobijar al pueblo mexicano desde hace más de 500 años; además de quedarse como protectora del país.
“Esta celebración es un don para toda la Iglesia porque todos los cristianos en el mundo entero somos hijos de la Virgen. Pero para nosotros, el pueblo mexicano, hay una gracia singular, ya que María no solamente ha corrido presurosa a visitarnos, sino que nos presenta a la Santísima Virgen que va a presurosa a las montañas a visitar a su prima Santa Isabel”, dijo Félix Garate.
“Al pueblo mexicano no solamente nos ha visitado, sino que se ha quedado con nosotros. Esta imagen hermosa de ‘María Nativa’ representa el deseo de María no solamente de su visita, no solamente de su aparición, sino de su estancia con nosotros; pues se ha querido quedar, ha querido ser cercana a nosotros, ha estado con nosotros por casi ya 500 años desde su aparición en 1539”.
Indicó que los mexicanos son privilegiados al tener a la Madre de Dios como patrona, pues año con año su bendición se hace presente en cada hogar, logrando que éstos se sientan amados, protegidos y auxiliados en todo momentos; incluyendo las catástrofes que ha sufrido el país durante los años.
En tanto, en la explanada de Catedral también se vivía otra de las tradiciones más queridas por las familias; es decir, la clásica fotografía en el “burrito sabanero”, en la que padres y madres llevaron a sus pequeños vestidos de San Juan Diego, el mensajero de la Virgen, para preservar este bonito recuerdo.
Por su parte, los pequeñitos cooperaron con éxito para salir en la foto, la cual se podía adquirir en cuadros, cartulinas y hasta llaveros de diferentes precios. Mientras que los puestos de comida no se hicieron esperar con los antojitos más solicitados, como tamales, elotes, tacos, pozole y nachos con carne.