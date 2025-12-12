$!Celebran fieles a la Guadalupana en Catedral de Mazatlán

Entre misas a capacidad repleta, una tradicional kermés de comida y múltiples familias presentando su fe, Mazatlán celebró este viernes el Día de la Virgen de Guadalupe en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, que una vez más se convirtió en el corazón espiritual de la ciudad.

Desde Las Mañanitas de las 6:00 horas, decenas de fieles acudieron al recinto para agradecer a la Guadalupana por los favores recibidos y sumarse a los festejos en honor a la patrona de México, dejando varios ramos de flores y arreglos por toda la iglesia en busca de mostrar su devoción

Las misas de las 7:00, 9:00 y 11:00 horas se celebraron con gran concurrencia de locales y visitantes, quienes no quisieron dejar pasar la oportunidad de rendir homenaje a María de Guadalupe. Bancas llenas y pasillos ocupados plasmaron la profunda fe que caracteriza a los creyentes en esta fecha.

Durante una de las eucaristías del día, el Padre Antonio de Jesús Félix Garate recordó en su sermón la importancia del mensaje guadalupano, señalando cómo la Virgen eligió cobijar al pueblo mexicano desde hace más de 500 años; además de quedarse como protectora del país.