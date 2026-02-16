$!Celebran fieles mazatlecos la tradicional Procesión penitencial y por la paz

En busca de pedir a Dios por el perdón de los males, la reconciliación y el buen entendimiento entre hermanos, este lunes se celebró la tradicional Procesión penitencial y por la paz en las calles del puerto, en la que participaron decenas de feligreses y representantes de la Diócesis de Mazatlán.
El recorrido inició sobre la calle Carnaval en el Fraccionamiento Playa Sur, y fue encabezado por el Obispo de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras, quien guió a los devotos por la Avenida Miguel Alemán, luego Calle Teniente Azueta, Aquiles Serdán y finalmente 21 de marzo, hasta llegar a la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción.
Portando vestimenta blanca, una manta que aboga por la Procesión penitencial y varias alabanzas a Dios, los fieles cumplieron con una de las tradiciones más arraigadas del puerto, ya que se ha celebrando desde 1959 de forma ininterrumpida a lo largo de los años.
El Obispo indicó que se debe pedir para que el espíritu puede inspirar en el corazón y en la mente de las personas un cierto deseo de ser pacífico, de ser menos violento y crear vínculos más hermanable ante la situación de inseguridad que se vive en Sinaloa y en todo el País.
”Fue una iniciativa, muy favorable y que quiere concientizarnos que todos ocupamos el perdón de Dios y también estar suplicando por la paz, por la reconciliación y por el buen entendimiento entre todos. Por desgracia, al paso de los años, en vez de crecer la armonía, la concordia y la seguridad, se ha ido deteriorando progresivamente”, manifestó.
”Vemos qué parece que no tiene fin, parece que no hay una pausa, ni una disminución, sino va tomando más manifestaciones la violencia, y se ha agravado en los últimos meses con las desapariciones que se van sucediendo en todo el País y también entre nosotros. Eso nos debe urgir más a pedir a Dios que nos haga fuertes y nos haga ser más pacíficos”.
Durante la Procesión penitencial y por la paz, se hizo un llamado para ir creando mejores condiciones de seguridad entre la gente, así como en las carreteras, los poblados y en las ciudades, pues será vital para que se siga desarrollando la vida en paz y se deje atrás el temor que tienen todos en estos momentos.
Ya en Catedral, los párrocos de la Diócesis de Mazatlán y las decenas de feligreses participaron en una misa especial que dejó un recinto lleno y animoso por escuchar la palabra de Dios de parte del Obispo Mario Espinosa Contreras.