$!Celebran la fiesta del ‘Teletón Fest’ 2025 en Mazatlán

MAZATLÁN._ Luego de que tormentas inesperadas no permitieran que se celebrara su evento el pasado 11 de octubre, el CRIT Sinaloa por fin pudo llevar a cabo este día el ‘Teletón Fest’ en Mazatlán, con una gran kermés gastronómica, espectáculo de talentos en vivo y sorpresas para todos los asistentes en la Plazuela Zaragoza. Como una nueva oportunidad para recaudar fondos que apoyen al desarrollo de los más de 500 pacientes que atiende el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil de Sinaloa, el evento contó con vendimia de todo tipo de alimentos, actividades recreativas para niños y área de juegos inflables. Desde las 15:00 horas, muchas familias y grupos de amigos acudieron a la Plazuela Zaragoza para mostrar su solidaridad con los niños y niñas con discapacidad y autismo que forman parte de Teletón. Cabe recordar que de lo reunido en esta kermés, un porcentaje será destinado para el apoyo del CRIT.









“(Estamos) Muy felices; la verdad es que la sociedad mazatleca jamás nos suelta, desde las 3 de la tarde ya teníamos gente esperándonos y bendito Dios, todo este tiempo hemos estado acompañados de muchas personas, y por supuesto muchas familias, amigos de Teletón; pero también público en general que se ha acercado a conocer el evento”, dijo María Gutiérrez, Directora de CRIT Sinaloa. “Inmensamente agradecidos. Todo lo que ustedes dan a Teletón se transforma en ayudar a niños y niñas sinaloenses con discapacidad y autismo, quienes buscan justamente procesos de rehabilitación, procesos de atención y también a papás y mamás que no encontraban estos espacios y al día de hoy, gracias al donativo que se hace en Teletón, encuentran atenciones para sus hijos y para toda la familia”.









Como invitados especiales del evento estuvieron, la Reina Infantil del Carnaval de Mazatlán 2025, Ángela Salazar, así como el Director del DIF Mazatlán, José Luis Gómez, y representantes de todas las empresas patrocinadores, quienes también hicieron donaciones a la causa del Teletón. La kermés gastronómica deleitó a los mazatlecos con fresas con crema, hot cakes, hot dogs, gelatina, pastel, aguas frescas, tacos, crepas y snacks de todo tipo. Mientras que también hubo un bazar de ropa, maquillaje y accesorios para quienes buscarán algún atuendo en especial.







