$!Celebran la llegada de la tercera sucursal de Carnes Selectas Nayarit en Mazatlán

Yolanda Arce Murillo, fue la clienta número uno de esta sucursal, quien desde las seis de la mañana llegó a esta nueva sucursal para hacer fila y poder ser la primera en comprar una variedad de productos.

“Es la primera vez que vengo a un evento de estos, andaba investigando dónde era y me decidí a venir temprano, esperar y pues me siento muy feliz porque soy la primera clienta, me gané este premio y que va doble”, dijo Arce Murillo.

“Yo estuve muy a gusto esperando, no me molesta, me gusta esperar y ser paciente. Ya me voy con mi mandadito y mañana vuelvo por el carro”, añadió entre risas.

Un crecimiento a futuro para el puerto

Para Aguillón Bonilla, Mazatlán se ha convertido en una importante oportunidad de crecimiento y expansión para Carnes Selectas Nayarit, gracias al buen recibimiento que se ha tenido por parte de la sociedad.

“Es un compromiso que hicimos desde que llegamos con la primera unidad aquí en Mazatlán, que debíamos acercar los productos de la más alta calidad, mejores precios y buen servicio a los consumidores y es una fórmula que nos ha funcionado porque lo vemos en el respaldo de la gente, que nos da su confianza”.

Ante esta buena respuesta por parte de los consumidores locales, el director general adelantó que en Mazatlán se tienen proyectadas más sucursales de esta empresa, aunque aún será próximamente cuando den a conocer donde estarán ubicadas.

“Traemos proyectado más sucursales aquí en Mazatlán, próximamente estaremos acercándonos para poder decir los puntos, pero si, traemos más sucursales en proyección para el puerto”, puntualizó.