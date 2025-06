$!Celebran la ‘Marcha por la Paz’ en Mazatlán, en medio de la elección del Poder Judicial

”Los mensajes de nuestros compañeros lo dicen todo; no es justo que la Presidenta de la República venga a Sinaloa y no toque el tema de la violencia. Que nada más se conforme con decirnos de que el Gobernador está actuando de manera correcta. Claro que no, el gobernador debe de ponerse las pilas y reconocer el grave problema que tenemos juntamente también con la Presidenta Municipal”.

Durante el recorrido por la Paz, mucha gente dentro de restaurantes y locales comerciales, aplaudieron y mostraron su apoyo a los frentes manifestantes; por lo que de forma interna, ambas asociaciones plantearán su siguiente protesta para que la tranquilidad pueda regresar a Sinaloa y termine la violencia.