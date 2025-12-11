$!Celebran la primera manifestación del Carnaval de Mazatlán 2026

MAZATLÁN._ Los ánimos festivos se volvieron a encender en el puerto este jueves durante el arranque de la primera manifestación del Carnaval de Mazatlán 2026 “¡Arriba La Tambora!”, marcando el inicio del camino hacia la elección de los próximos soberanos de la máxima fiesta en las categorías de Reina Infantil, Rey de la Alegría y Reina del Carnaval. La comitiva fue encabezada por la Reina del Carnaval 2025, Lucero I; seguida por Desiré I, Reina de los Juegos Florales; Angela I, Reina Infantil; y Ximena I, Reina de la Poesía, mientras que las nueve candidatas a Reina de la edición 2026, tres candidatas a Reina Infantil y cuatro candidatos a Rey de la Alegría, seguían el cortejo en un ambiente lleno de algarabía.







La caravana se puso en marcha en la avenida Múnich, frente al estadio El Encanto, donde los aspirantes y las comparsas se reunieron para dar paso a un recorrido que visitó puntos claves de la zona norte de Mazatlán. El contingente avanzó y continuó por la avenida Monte Rivera y avenida Genaro Estrada para posteriormente tomar el camino circunvalación Benjamin Franklin. El trayecto continuó más adelante sobre el fraccionamiento Pradera Dorada III para incorporarse en la avenida Manuel Clouthier, hacia avenida Jacarandas y calle El Walamo hasta llegar al punto final, el parque deportivo San Joaquín, en la calle Siqueros.





