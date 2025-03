$!Celebran mazatlecos Miércoles de Ceniza en la parroquia Nuestra Señora del Carmen

Durante la santa eucaristía, el párroco de este templo, Alejandro López Hernández, expresó la importancia de comprometerse por parte de los devotos por mejorar en su vida al realizar esta práctica.

“Con la ceniza nos comprometemos a mejorar nuestra vida. Si yo no vengo con el pronóstico de mejorar mi vida y nada más recibo la ceniza sin propósito, hagan de cuenta que no la reciben. Esto no es un acto de magia, es un compromiso”, señaló

Desde temprana hora, las puertas del templo se mantuvieron abiertas para recibir a los creyentes de todas las edades, quienes poco a poco estuvieron llegando a lo largo del día para formar parte de este importante ritual de la iglesia católica con gran devoción

De esta forma, la comunidad católica de Mazatlán continúa celebrando con fervor esta tradición en una de las colonias más emblemáticas de la ciudad, donde familias enteras, jóvenes, adultos mayores y alguno que otro enfermo, acuden al templo para recibir la ceniza, así como también para escuchar la misa.