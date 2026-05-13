$!Celebran Misa de Sanación como parte de los festejos a Nuestra Señora de Fátima

Con oraciones por los enfermos, las personas desaparecidas y sus familias, la parroquia de Santa María de América celebró la Santa Misa de Sanación, como una de las actividades más significativas de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Fátima.

Esta celebración religiosa reunió a decenas de fieles que acudieron al templo para formar parte de esta jornada de fe, la cual estuvo a cargo del padre Vicente Alberto Beltrán Alarcón, quien dirigió un mensaje centrado en la esperanza, fortaleza espiritual y la importancia de acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles de salud o de ausencia de su ser querido.

Durante la homilía, Beltrán Alarcón pidió por especialmente por la pronta recuperación de los enfermos pertenecientes a la comunidad parroquial, así como por las personas desaparecidas que forman parte de esta congregación y por sus familiares, quienes enfrentan la incertidumbre y el dolor ante la falta de información sobre el paradero de sus seres queridos.

Esta Misa de Sanación forma parte de las actividades religiosas organizadas dentro de las fiestas patronales de Nuestra Señora de Fátima, una de las celebraciones más representativas para esta comunidad católica ubicada en la colonia Montuosa.

Como parte de las celebraciones, desde temprana hora de este miércoles se pusieron en marcha las actividades conmemorativas, iniciando con Las Mañanitas a la Virgen, tradición en la que los fieles se congregaron para rendir homenaje a esta advocación mariana con cantos y oraciones.