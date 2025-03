$!Celebran morenistas en Mazatlán la Asamblea Informativa ‘Todas las voces, todas las mujeres’

“No queremos que el tema de garantizar la igualdad sustantiva en la Constitución se quede solo en letra muerta. Sabemos que todavía hay rezagos pendientes; si bien es cierto, las mujeres cada vez más están en el mundo laboral, no dejamos de reconocer que hay una desigualdad en temas de salario, con todo y que tenemos más normas a favor de los derechos de las mujeres tambien”, dijo Guerra Ochoa.

“Estamos trabajando con un marco normativo más robusto, estamos fortaleciendo temas desde prevención de embarazos en adolescentes, tema de paternidades responsables, pues llevamos una iniciativa no solamente para mayor educación. Hablar de sexualidad no solamente en el ámbito escolar, sino familiar, porque muchas veces como familias queremos que no hablan de sexualidad y dejar de practicarla”.

Este evento reunió también a las legisladoras Rita Fierro, Rosario Sarabia y Sthefany Rea, así como la directora de Instituto Municipal de la Mujer, Elsa Bojórquez; y otros funcionarias y ciudadanos que se dieron cita en la explanada de la Plazuela República para escuchar los discursos.