$!Celebran motociclistas misa y bendición de cascos por San Judas Tadeo en Mazatlán

MAZATLÁN._ Decenas de motociclistas de Mazatlán se reunieron este sábado en la Parroquia de San Judas Tadeo, ubicada en el Fraccionamiento Sábalo Country Club, para participar en una misa y en la tradicional bendición de cascos, como parte de los festejos en honor al santo. La celebración religiosa, convocada para las 18:30 horas, mantuvo el encuentro de fe entre quienes cada año se suman a esta tradición, aunque en esta ocasión no se realizó la peregrinación en motocicleta. El Padre Horacio Hernández de la Torre explicó que la jornada del novenario estuvo dedicada a los motociclistas, quienes acudieron al templo para participar en la celebración eucarística y recibir posteriormente la bendición de sus cascos. “Hoy les tocó a los motociclistas, pero hicieron este cambio, donde no realizaron la ‘rodada’ tradicional. Estuvo bien toda la misa y se celebró la misa por ellos, así como también le realizamos la bendición de los cascos para su protección al momento de andar en el camino”, comentó.

Previamente a la misa, los organizadores informaron mediante un comunicado que la edición número 15 de la Moto Peregrinación no se realizaría, al considerar que “los tiempos actuales no son los más propicios”, pero mantuvieron la invitación a la misa y bendición de cascos. La actividad formó parte del novenario que inició el pasado 19 de octubre y que ha congregado a habitantes de diferentes fraccionamientos, así como a trabajadores e integrantes de los sectores hotelero y restaurantero, informó Hernández de la Torre. “Prácticamente el novenario empezó desde el día 19, con los distintos fraccionamientos. Ya tuvimos una peregrinación de hoteles, restaurantes, todo con una gran asistencia. Ya tuvimos también peregrinación de varios fraccionamientos. O sea que cada día está dedicado a un determinado grupo”, manifestó.

Como parte del programa, este domingo 25 de octubre corresponderá a los ciclistas participar en una peregrinación que saldrá de La Puntilla a las 7:30 horas, para llegar a la iglesia antes de la misa de las 09:00 horas. “Mañana tenemos a las 09:00 de la mañana la misa por todos los ciclistas. Ellos van a hacer su peregrinación: a las siete y media salen de La Puntilla para llegar aquí antes de las nueve. A las 09:00 la misa es por ellos también”, dijo. El lunes continuarán las actividades con la participación de otros fraccionamientos, mientras que el martes 27 de octubre se celebrará una misa por los enfermos a las 17:00 horas, en la que se pedirá por su salud física y espiritual.

Los festejos tendrán su jornada principal el miércoles 28 de octubre, día de San Judas Tadeo, con una misa y las tradicionales mañanitas acompañadas de mariachi desde las 06:00 horas. “El miércoles, a las 06:00 de la mañana, pues el mariachi, ya es una tradición que celebramos la misa con las mañanitas a San Judas Tadeo. Y durante todo el día va a haber muchas bendiciones de imágenes y están distribuidas varias misas durante todo el día”, declaró.