$!Celebran mujeres mazatlecas el Día de las Madres con fiesta en Pradera Dorada

MAZATLÁN._ Un segundo festejo por el Día de las Madres fue celebrado este sábado por el Gobierno municipal en el fraccionamiento Pradera Dorada 5, donde cientos de mujeres acudieron desde las 16:00 horas para disfrutar de una tarde llena de sorpresas y convivencia.
El evento fue encabezado por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y el director del DIF Mazatlán, José Luis Gómez, quienes dieron la bienvenida a las asistentes y las invitaron a disfrutar de las actividades preparadas especialmente para las mamás del puerto.
Durante la celebración hubo presentaciones musicales, dinámicas recreativas y el show del payaso “Trikistrake”, quien logró sacar carcajadas entre niñas, niños y madres de familia que se dieron cita en el lugar.
Uno de los momentos más esperados de la tarde fue la tradicional rifa de regalos, en la que se entregaron estufas, refrigeradores, licuadoras, bolsas, bocinas, freidoras de aire, cafeteras, sandwicheras, minisplits y pantallas de televisión, provocando emoción entre las participantes.
En la dinámica participaron diferentes funcionarios municipales, entre ellos las titulares de Obras Públicas, Immujer, Ecología, Enlace Rural y Tenencia de la Tierra, así como representantes de Tesorería, Oficialía Mayor y la Secretaría del Ayuntamiento, quienes colaboraron sacando los boletos para anunciar a las ganadoras.
Durante su mensaje, la Alcaldesa destacó la importancia del papel que desempeñan las madres dentro de las familias y la sociedad. Además, indicó que el traer estos eventos a las colonias ayuda a fortalecer la comunión entre la ciudadanía y sus gobernantes.
“Quiero decirles que ser mamá es transformador, nos cambia la vida en todos los sentidos; eso nos hace ser más fuertes y cambiar nuestras prioridades. Hacemos por nuestros hijos hasta lo imposible; todos los días nos preocupamos por ellos y vemos lo mejor para nuestras hijas y para nuestros hijos”, expresó Palacios Domínguez.
El tercer y último festejo por el Día de las Madres se llevará a cabo el próximo viernes 22 de mayo en la colonia 12 de Mayo, donde nuevamente se realizarán rifas y actividades para consentir a las mamás de esa zona. El evento está programado para iniciar a las 16:30 horas.