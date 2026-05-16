$!Celebran mujeres mazatlecas el Día de las Madres con fiesta en Pradera Dorada

MAZATLÁN._ Un segundo festejo por el Día de las Madres fue celebrado este sábado por el Gobierno municipal en el fraccionamiento Pradera Dorada 5, donde cientos de mujeres acudieron desde las 16:00 horas para disfrutar de una tarde llena de sorpresas y convivencia.

El evento fue encabezado por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y el director del DIF Mazatlán, José Luis Gómez, quienes dieron la bienvenida a las asistentes y las invitaron a disfrutar de las actividades preparadas especialmente para las mamás del puerto.

Durante la celebración hubo presentaciones musicales, dinámicas recreativas y el show del payaso “Trikistrake”, quien logró sacar carcajadas entre niñas, niños y madres de familia que se dieron cita en el lugar.

Uno de los momentos más esperados de la tarde fue la tradicional rifa de regalos, en la que se entregaron estufas, refrigeradores, licuadoras, bolsas, bocinas, freidoras de aire, cafeteras, sandwicheras, minisplits y pantallas de televisión, provocando emoción entre las participantes.

En la dinámica participaron diferentes funcionarios municipales, entre ellos las titulares de Obras Públicas, Immujer, Ecología, Enlace Rural y Tenencia de la Tierra, así como representantes de Tesorería, Oficialía Mayor y la Secretaría del Ayuntamiento, quienes colaboraron sacando los boletos para anunciar a las ganadoras.