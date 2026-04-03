$!Celebran tradicional Viacrucis interno en Catedral de Mazatlán

En un ambiente de solemnidad y recogimiento, cientos de feligreses católicos, así como turistas nacionales y extranjeros, se reunieron en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción para contemplar la tradicional representación del Viacrucis, una de las expresiones más significativas de la fe durante Semana Santa. La ceremonia, que recuerda la pasión, muerte y posterior resurrección de Jesucristo, se desarrolló en las inmediaciones de la Catedral de Mazatlán, dirigido por el padre Armando Durán Sánchez, el cual condujo a los asistentes a lo largo de las 14 estaciones que simbolizan el ‘camino de Cristo hacia el Calvario’.

A través de una escenificación cuidada y respetuosa, jóvenes caracterizados dieron vida a los momentos más emblemáticos del sacrificio de Jesús, desde su condena hasta su crucifixión, logrando transmitir un mensaje de reflexión y espiritualidad entre los asistentes. Durante el desarrollo del Viacrucis, el silencio y la atención de los presentes marcaron el tono de la jornada, en el que se pudo observar a familias completas, adultos mayores y jóvenes participando activamente en cada estación.