$!Celebran última procesión y rezo del Rosario previo a los festejos de la Virgen de Fátima

Como antesala de las fiestas patronales que se celebrarán este miércoles, feligreses de la colonia Montuosa participaron con júbilo en el último Santo Rosario y procesión en honor a la Virgen de Fátima, en una jornada marcada por la fe, la unión y los cantos religiosos. Decenas de devotos se dieron cita para formar parte del Santo Rosario dedicado a las familias de la ciudad y para pedir por la paz y bienestar de la comunidad, donde además se realizaron emotivos cantos acompañados de velas luminosas que iluminaron el recorrido nocturno.







Al concluir los rezos, los fieles, encabezados por el Padre José Luis González, realizaron el último recorrido por las calles de la colonia Montuosa llevando la imagen de la Virgen de Fátima, acompañados por una tradicional marcha de Matachines que sirvió como estandarte de la procesión. Con profunda fe y hermandad, la congregación de Fátima culminó las actividades de este martes entre oraciones y múltiples cantos dedicados a su santa patrona, a tan solo unas horas de celebrar el día principal en honor a la Virgen de Fátima en su santuario.









ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL Por otro lado, este miércoles se llevarán a cabo las diferentes actividades de la Fiesta Patronal en honor a la Virgen de Fátima, iniciando con las tradicionales “Mañanitas” a la santa patrona en punto de las 5:00 horas. Posteriormente, a las 6:00 horas se celebrará una misa dedicada a los fieles difuntos, y al término volverán a entonarse “Las Mañanitas” en el recinto parroquial.





