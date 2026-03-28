$!Celebran una jornada más de ‘Huellitas del Bienestar’ en Mazatlán

Con una destacada participación de la ciudadanía mazatleca, este sábado se llevó a cabo la jornada número 16 de la campaña “Huellitas del Bienestar”, organizada por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente Municipal en el Parque Central, donde hubo distintas actividades. Durante esta actividad, decenas de familias acudieron para aprovechar los servicios gratuitos, principalmente las esterilizaciones, donde se realizaron más de 30 cirugías a perros y gatos, además de revisiones médicas a través del camioncito de la dependencia. La campaña, que ha logrado más de 70 adopciones en casi dos años, continúa impulsando la búsqueda de un hogar para animales rescatados de la calle, mismos que actualmente se encuentran bajo resguardo en el antiguo Bosque de la Ciudad y en las instalaciones del Centro de Bienestar y Control Animal (CEVICA).







Asimismo, el equipo de CEVICA ofreció pláticas sobre el cuidado responsable de mascotas, fomentando una cultura de bienestar animal entre los asistentes, quienes pudieron preguntar sobre cualquier duda existente, atenciones o denuncias que tuvieran. Monserrat Cortés, titular de Ecología, destacó la respuesta positiva que han tenido estas jornadas, no solo por quienes acuden a esterilizar a sus mascotas, sino también por ciudadanos que buscan dar en adopción a perros y gatos, evitando así el abandono. “Es nuestra campaña número 16 de ‘Huellitas del Bienestar’. Como saben, tenemos esterilizaciones aquí en Parque Central y la promoción para la adopción de nuestras mascotas. Los días sábados nuestros veterinarios, tanto de CEVICA como del camioncito, están aquí, brindando atención, además de charlas de bienestar animal y actividades lúdicas”, dijo Cortés Echeagaray.





