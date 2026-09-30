Celebrará EVM Mazatlán su 62 aniversario con renovación de consejo

Con la incorporación de 10 nuevos socios y la continuidad de Cindy Yolanda Tirado Raygoza al frente de la asociación, Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Mazatlán, A.C., celebrará su 62 aniversario y realizará la toma de protesta del Consejo Directivo 2026-2027 el próximo 10 de octubre en el Centro de Convenciones.

La ceremonia contará con la presencia de Francisco Álvarez, presidente de la Confederación Mexicana de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, quien tomará protesta a los nuevos integrantes.

Tirado Raygoza explicó que este encuentro representa uno de los eventos anuales más importantes para la organización, pues formaliza la integración del consejo directivo y permite dar la bienvenida a quienes se han sumado durante el último año.

“Es uno de nuestros eventos anuales más importantes, que es donde tomamos protesta, donde entra la parte del nuevo consejo, donde también se reciben a los socios que a lo largo del año se han estado integrando”, comentó.

Durante la celebración también se entregará un galardón a Grupo dportenis, que será recibido por el licenciado Óscar Sánchez, como parte del reconocimiento que la asociación otorga a sus socios distinguidos.

La dirigente indicó que, tras su reelección para un segundo periodo, buscará continuar con la renovación de la agrupación mediante la incorporación de integrantes jóvenes que aporten diferentes perspectivas.

“Me tocó la reelección y pues estamos trabajando mucho en renovarnos. Hemos estado renovándonos mucho en mantener a socios que sean nuevos, que sean jóvenes, que traigan diferentes visiones”, dijo.

Asimismo, Tirado Raygoza agregó que las capacitaciones se enfocan en nuevos temas y herramientas para que los asociados mantengan una actualización constante en sus actividades.

Además, señaló que actualmente Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Mazatlán cuenta con 69 socios, donde, durante el primer periodo de Tirado Raygoza se incorporaron 10 integrantes, quienes rendirán protesta en la ceremonia, mientras que algunos miembros han pausado su participación por cambios de residencia o circunstancias particulares.

“En este último año, que es mi primer periodo, se podría decir, van 10 socios quienes son los que van a tomar protesta en esta toma”, dijo.

La presidenta destacó que el apoyo entre integrantes constituye una de las principales fortalezas de la asociación, particularmente mediante la compra de productos y la contratación de servicios que ofrecen los propios socios.

En este sentido, sostuvo que esta colaboración ha contribuido a mantener sus actividades durante los últimos dos años, que calificó como complicados, y aseguró que ninguno de sus socios ha desistido por esas dificultades.

“No ha habido ningún socio que haya tirado la toalla a lo largo de estos dos últimos años que han estado tan complicados, hemos estado de verdad trabajando arduamente para seguir adelante, seguir fortaleciéndonos y seguir creciendo como comunidad”, afirmó.

Tirado Raygoza añadió que la vinculación con la dirigencia nacional y el trabajo de la zona Pacífico han favorecido el fortalecimiento de la agrupación, que buscará continuar sumando integrantes durante el próximo periodo.

Además, reiteró que, a lo largo de sus 62 años de trayectoria, la asociación ha buscado mejorar los sistemas de ventas y mercadotecnia mediante la capacitación constante. Actualmente realiza dos capacitaciones al mes, en las que se abordan temas relacionados con los retos que enfrentan las empresas y la sociedad.

La invitación a la ceremonia de toma de protesta está abierta tanto a socios como al público en general, donde el precio para las personas externas a la agrupación es de 450 pesos e incluye el desayuno, por lo que quienes deseen obtener mayores informes pueden comunicarse al teléfono 669 381 6304.

De esta forma, con esta celebración, programada para el 10 de octubre en el Centro de Convenciones, la asociación conmemorará su aniversario y dará inicio al periodo del Consejo Directivo 2026-2027, con el propósito de fortalecer la capacitación, ampliar su membresía y mantener la colaboración entre sus integrantes.