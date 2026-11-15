Celebrará Iglesia Católica Año Jubilar por el Centenario de la Guerra Cristera

MAZATLÁN._ Del próximo domingo 22 de noviembre al domingo 21 de noviembre de 2027, la Iglesia Católica celebrará el Año Jubilar por el Centenario de la Guerra Cristera en México, dio a conocer el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras.

“Agradecemos al Santo Padre el haber concedido que en el Año Jubilar que celebraremos del 22 de noviembre del presente año al 21 de noviembre del 2027 la penitenciaría apostólica ha concedido la indulgencia plenaria”, añadió al oficiar misa este domingo en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción.

“Vivamos esta conmemoración centenaria de tal modo que nos lleve a fortalecer nuestra fe. Entonces, queridos hermanos, el Episcopado Mexicano ha tenido esta iniciativa de abrir un Año Jubilar por el Centenario de la Resistencia Cristera y los Mártires de Cristo Rey que va ser de la fiesta de Cristo Rey de este año a la fiesta de Cristo Rey del próximo año, es decir, del próximo domingo 22 de noviembre al domingo 21 de noviembre de 2027”.

Espinosa Contreras precisó que se ha pedido a la Penitenciaría Apostólica la indulgencia plenaria, la cual se ha concedido para borrar la huella o el castigo temporal que el pecado deja en el orden moral.

“En nuestra Catedral Basílica vamos a abrir este Año Jubilar el próximo domingo a las 12:00 del mediodía, junto con todos los obispos mexicanos en sus catedrales se estará abriendo el Año Jubilar, asistirán los seminaristas, primero Dios, y algunos recibirán ministerios”, informó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa.

“En nuestra Diócesis vamos a hacer lo que hicimos en el último Jubileo de hace un año, la indulgencia se va poder recibir en todas las parroquias y rectorías en su fecha de la fiesta patronal, desde tres días antes, es decir, todas las parroquias van a tener cuatro días en su fiesta patronal, el triduo y el día de la fiesta, es una bendición de Dios, fue muy fructífera esa iniciativa y lo hicieron muy bien los párrocos, abrieron sus puertas santos y vivías esos días con intensidad”.

Monseñor añadió que ahora va a ser de nuevo esa experiencia y a partir del próximo domingo se puede ganar en las fiestas patronales de las 54 parroquias de la Diócesis y en las rectorías y en la Catedral Basílica todos los días.

“Las condiciones: estar en estado de gracia, participar en estado de gracia, participar en una eucaristía o en un acto de piedad popular: rosario, Viacrucis, coronilla, estar ante el Santísimo Sacramento personalmente en oración y al mismo tiempo rezar por el Santo Padre, es aplicable por la persona que lo hace y también aplicable por un difunto cada vez que se gana la indulgencia”, precisó.

“Aquí en Catedral se podrá ganar todos los días, se puede obtar el beneficio a una persona difunta o a la persona que está haciendo la práctica de la indulgencia, bendedimos al Señor de esta gracia, entonces el próximo domingo abriremos la puerta santa a las 12:00 del día en esta Catedral Basílica y toda la Iglesia Mexicana con goso vivimos este Año Jubilar de los Mártires de Cristo Rey y de tantos hermanos que vivieeron con gran testimonio su fe”.