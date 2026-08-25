$!Celebrarán abuelos del asilo La Inmaculada su día acompañados por mazatlecos

Con visitas, convivencia, regalos y, sobre todo, compañía, los adultos mayores del Asilo de Ancianos La Inmaculada celebrarán el Día del Abuelo, acompañados por diferentes grupos de ciudadanos, instituciones y empresas que se han organizado para compartir con ellos durante esta semana. Así lo dio a conocer sor Inés Quintana Gómez, directora del asilo, quien explicó que desde principios de agosto comenzaron a recibir solicitudes de grupos interesados en reservar un día y horario para visitar a los adultos mayores, llevarles algunos obsequios y realizar diferentes actividades. Quintana Gómez señaló que debido a esta respuesta, el asilo optó por brindar los espacios a quienes desean acudir a convivir con los residentes, en lugar de organizar una sola celebración interna.

“Tenemos algunos grupos de gente que siempre ha participado en esa Semana del Abuelo. Son instituciones, son empresas que se hicieron presentes desde inicios del mes para decirnos que apartaban tal día, tal hora, para venir a compartir con los abuelos”, comentó. “Aquí en el asilo propiamente no organizamos una cosa especial, mejor les damos el tiempo a quienes solicitan venir a pasar un rato con los abuelos”, añadió. La religiosa expresó que las primeras actividades comenzarán este miércoles 26 de agosto, cuando un grupo de trabajadores pertenecientes a una reconocida empresa local, acudirá alrededor de las 11:00 horas con un programa preparado especialmente para los residentes. Sor Inés comentó que además de convivir con ellos, los visitantes llevarán obsequios que fueron solicitados previamente por cada uno de los adultos mayores, para brindarles una alegría extra.

Mañana tenemos ya el primer grupo, ya tienen su programa, les van a traer unos presentitos, lo que cada abuelo pidió, van a entregárselos y van a convivir un rato con ellos a lo largo del día”, declaró. Quintana Gómez informó que las visitas continuarán durante los siguientes días, pues existen otros grupos que solicitaron espacios para acudir al asilo como parte de las actividades relacionadas con el Día del Abuelo. Sor Inés informó que actualmente La Inmaculada alberga a 34 adultos mayores, entre hombres y mujeres, aunque la población masculina es ligeramente mayor. Asimismo, destacó que tradicionalmente existe una respuesta favorable de la sociedad mazatleca hacia la institución, debido, entre otros factores, a los años que tiene funcionando en el puerto y al vínculo que ha construido con diferentes generaciones.

“Siempre hay muy buenas respuestas porque la gente de Mazatlán conoce este asilo desde hace muchos años, porque es el primer asilo que existió aquí. Es gente muy generosa la que siempre ha estado cooperando con el asilo y estamos muy agradecidos”, señaló. Además, agregó que esta solidaridad no se limita a fechas especiales como el Día del Abuelo, ya que durante prácticamente todo el año reciben aportaciones de particulares que llegan con medicamentos, leche, pañales y otros artículos necesarios para la atención cotidiana. Sor Inés mencionó que, aunque el asilo cuenta regularmente con alimentos no perecederos gracias al apoyo de ciudadanos y organizaciones, actualmente una de sus principales necesidades son los productos frescos y las fuentes de proteína. Destacó que entre los alimentos que más requieren se encuentran carne y pollo, debido a que procuran mantener una alimentación equilibrada para los adultos mayores. “Tenemos un menú bien estructurado, de modo que no coman muchos carbohidratos, pero que tengan su caldito, que tengan su carnita y todo eso. Proteínas, sobre todo, nos hacen falta”, explicó.

También existe un consumo importante de leche y pañales, pues algunos de los residentes necesitan uno o dos cambios de pañal diariamente, mientras que la leche forma parte de diferentes alimentos y bebidas que consumen durante el día. A estas necesidades se suman artículos de uso cotidiano como papel sanitario y servilletas. Además, el asilo está solicitando sillas de baño con ruedas, principalmente para facilitar el traslado y aseo de los residentes que han perdido movilidad y ya no pueden caminar por sí mismos. La madre Quintana Gómez comentó que más allá de las aportaciones económicas o materiales, una necesidad que considera igualmente importante para los adultos mayores es la compañía. En este sentido, explicó que existen adultos mayores que, por diferentes circunstancias, reciben pocas visitas o incluso no cuentan con familiares que acudan regularmente a verlos, por lo que la presencia de ciudadanos dispuestos a conversar, cantar, jugar lotería o simplemente pasar un momento con ellos representa un apoyo significativo. “Tenemos gente que viene a pasarse un rato con los abuelos, que les cantan, que platican con ellos. Todo eso les hace mucho bien, que los visiten, porque hay abuelos que no tienen visitas, que no reciben visitas, por diferentes motivos”, dijo. Por ello, aprovechó la cercanía del Día del Abuelo para invitar a la ciudadanía no solamente a donar productos, sino también a regalar parte de su tiempo.