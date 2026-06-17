Celebrarán con un show de drones el Día del Padre, en Mazatlán

El Día del Padre será celebrado con un show de drones en la Avenida del Mar, pero aún falta por definir la fecha para darla a conocer públicamente, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Va haber una sorpresa de show de drones que el Gobierno Municipal va a colaborar con ellos para engalanar ese día, por supuesto que los papás de Mazatlán merecen todo nuestro respeto, nuestra admiración y también festejarlos”, añadió Palacios Domínguez este miércoles en entrevista con personal de medios de comunicación.

“Y en este caso ese va ser el festejo a través de un show de drones que va poder ser apreciado en el Malecón de Mazatlán”.

Expresó que se confirmará la fecha y la hora del show con el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Gobierno Municipal, Alí Zamudio, que es el que está programando ese festejo, para darlo a conocer públicamente, pero será en la Avenida del Mar.