$!Cemaz celebra 35 años de lucha por la conservación en Mazatlán

MAZATLÁN._ Reafirmando su compromiso con la conservación del entorno natural y el medio ambiente en el puerto, el Consejo Ecológico de Participación Ciudadana de Mazatlán festejó su 35 aniversario, en un evento con un amplio programa de actividades que tuvieron lugar en el Museo de Arte.

Este sábado, autoridades municipales, académicos, ex presidentes del consejo, representantes de organizaciones civiles y ciudadanos comprometidos con la conservación ambiental se sumaron a esta celebración, donde se resaltó la trayectoria y los recientes logros del Cemaz.

El actual presidente de esta asociación, Martín Guerrero Ibarra, dijo sentirse emocionado de celebrar más 35 años en donde se ha luchado por un modelo que busca el equilibrio entre el progreso económico, el bienestar social y la protección del medio ambiente.

“Hoy celebramos más de tres décadas de trabajo comprometido, diálogo abierto y participación ciudadana activa en favor del medio ambiente y el desarrollo sustentable en nuestro querido municipio”, dijo.

“Han sido 35 años de unir voces, voluntades y esfuerzos con un solo objetivo: el proteger y conservar nuestro entorno natural para las generaciones presentes y futuras”.

Guerrero Ibarra destacó el valor de la participación de la comunidad y de distintas instituciones en la búsqueda por consolidar un Mazatlán más consciente de su entorno y comprometido con la causa ecológica.

“Su presencia aquí no solo honra el pasado de este Consejo, sino que fortalece el presente y nos impulsa hacia un futuro más justo y participativo. Que esta celebración sea también una oportunidad para renovar nuestro compromiso colectivo con Mazatlán y con el planeta”, expresó.