Censan 142 viviendas afectadas por las lluvias en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un total de 142 viviendas afectadas por las recientes lluvias en Mazatlán son las que han sido censadas por el Ayuntamiento, informó la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala.

Aseguró que las brigadas continuarán recorriendo las colonias con mayores daños para actualizar el diagnóstico y canalizar los apoyos a las familias damnificadas.

Asimismo, Osuna Zavala expresó que el levantamiento de información se realiza a través de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social, dependencia que implementó una plataforma digital para registrar en tiempo real las viviendas afectadas y el nivel de los daños ocasionados por las inundaciones.

En este sentido, la Alcaldesa indicó que, con base en el último corte realizado por el personal municipal, se tiene un registro de 142 viviendas censadas, de las cuales 129 presentan pérdida total, mientras que en 95 inmuebles el nivel del agua alcanzó aproximadamente la cintura, provocando daños importantes en muebles, electrodomésticos y pertenencias de las familias.

Osuna Zavala indicó que 118 viviendas requerirán trabajos de reconstrucción debido a las afectaciones estructurales ocasionadas por el ingreso del agua.

“Hasta el día de ayer tenemos censadas 142 viviendas, donde en pérdida total son 129 viviendas y 118 necesitan reconstrucción. En 95 viviendas el agua llegó aproximadamente al nivel de la cintura”, comentó.

La Alcaldesa señaló que las cifras continúan actualizándose conforme avanzan las brigadas por las colonias afectadas, por lo que el número de viviendas con daños podría incrementarse en los próximos días.

Además, explicó que las mayores afectaciones se concentran en los asentamientos ubicados a un costado de canales, arroyos y otros cuerpos de agua, donde el desbordamiento provocado por las fuertes precipitaciones ocasionó que decenas de familias perdieran gran parte de su patrimonio.

“Las orillas, todo lo que está en los márgenes de las aguas, ahí está muy afectado, la verdad”, expresó.

El objetivo del censo, dijo, es contar con un diagnóstico preciso de los daños para orientar los apoyos hacia las familias que más lo necesitan y respaldar las gestiones que se realizan con el Gobierno del Estado para atender la emergencia.

En lo que respecta a la ayuda destinada a las personas afectadas por las lluvias, la Alcaldesa reiteró que el apoyo gubernamental continuará entregándose exclusivamente en especie, tal como se ha manejado en este tipo de contingencias.

La funcionaria destacó que, en coordinación con el Gobierno del Estado, ya se realizó una primera jornada de entrega de insumos en beneficio de las familias damnificadas, en la que participaron autoridades estatales y municipales.

De esta forma, detalló que los apoyos consistieron en catres, colchonetas, cobijas, despensas y artículos de limpieza, con el propósito de atender las necesidades inmediatas de quienes perdieron parte de sus pertenencias o permanecen realizando labores de limpieza en sus viviendas.

“El gobierno siempre da en especie. Que yo sepa nunca ha dado en efectivo. solamente en especie y así lo haremos”, puntualizó.

La Presidenta Municipal aclaró que, por el momento, no se contempla la entrega de recursos económicos directos para las familias afectadas, ya que los programas de atención a desastres se enfocan en la distribución de artículos de primera necesidad.

Sin embargo, reconoció que muchas personas también perdieron electrodomésticos, refrigeradores, muebles y otros bienes indispensables para la vida cotidiana, por lo que adelantó que el Ayuntamiento mantendrá comunicación con el Gobierno del Estado para analizar la posibilidad de gestionar apoyos adicionales destinados a quienes registraron mayores pérdidas patrimoniales.

Osuna Zavala aseguró que el Ayuntamiento continuará desplegando brigadas en las zonas afectadas para concluir el censo de daños, además de mantener las labores de limpieza y acompañamiento a las familias mientras avanzan las acciones de recuperación tras las lluvia.

Finalmente, la Alcaldesa reiteró que la información obtenida mediante el censo será fundamental para determinar el alcance de las afectaciones, priorizar la entrega de apoyos y coordinar las acciones de reconstrucción en las colonias que registraron los mayores daños por las inundaciones.